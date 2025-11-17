La muralla púnica de Doña Blanca, nueva tertulia del Aula Menesteo en El Puerto

El Aula Menesteo dedica su tertulia de noviembre a la reconstrucción virtual de la muralla púnico-helenística del yacimiento de Doña Blanca, una propuesta que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Ermita de Santa Clara.

Esta cita se enmarca en el nuevo ciclo de conferencias y actividades impulsado por la Asociación de Historia Aula Menesteo.

La virtualización del patrimonio arqueológico ha ganado espacio en los últimos años como herramienta para el estudio, la conservación y la difusión del pasado. Aunque a veces se la percibe solo como un recurso visual o divulgativo, la reconstrucción digital se ha consolidado como una disciplina científica capaz de ofrecer nuevas lecturas sobre los restos materiales. Así lo demuestran los trabajos más recientes sobre el último sistema de fortificación del asentamiento fenicio de Doña Blanca, datado entre los siglos III y IV a. C.

El yacimiento de Doña Blanca sigue es actualmete objeto de investigación por parte del equipo Phoenix Mediterránea, de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección de la catedrática Ana Niveau de Villedary. En esta nueva etapa se combinan los resultados de excavaciones anteriores con métodos actualizados de análisis arqueológico, lo que permite reinterpretar las estructuras conocidas y avanzar en un proyecto integral de investigación y puesta en valor del enclave.

La ponencia estará a cargo de Pablo Sicre González, arqueólogo e historiador, máster en Patrimonio por la Universidad de Cádiz y máster en Virtualización del Patrimonio por la Universidad de Alicante. El investigador abordará los procesos de recreación digital, fotogrametría, modelado 3D y arqueología de la arquitectura, presentando de forma clara y didáctica cómo estas técnicas contribuyen a la comprensión de la muralla y su contexto histórico.