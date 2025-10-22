El Ministerio y la Consejería de Cultura se interesan por la situación de las cuevas cantera de El Puerto

El Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han remitido respuesta a la solicitud del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento portuense para proteger y conservar las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal, tras conocerse que entraban dentro de la subasta de los bienes de Impulsa El Puerto, dentro del Concurso de Acreedores en el que se encuentra la entidad.

En la comunicación remitida por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Mª Ángeles Albert de León, además de agradecer al PSOE que haya puesto en conocimiento del Ministerio la situación de las cuevas cantera, indican que “(…) se han iniciado las actuaciones previas pertinentes para verificar las circunstancias alegadas en el escrito y el estado del bien y determinar la conveniencia o no de iniciar un procedimiento. Para ello, se ha requerido a las administraciones competentes para que informen sobre el asunto en cuestión”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura y Deporte se ha comunicado que “(…) esta Delegación Territorial está realizando todas las actuaciones necesarias con el fin de delimitar la ubicación exacta de las parcelas y con ello determinar el régimen jurídico aplicable”.

La concejala socialista Mª Eugenia Lara se ha congratulado porque “ambas entidades hayan mostrado su interés por la situación y el futuro de las cuevas cantera, ya que como venimos diciendo se trata de un espacio de enorme valor histórico que no podemos permitir que se pierda como parte del patrimonio municipal”.

Fue el pasado mes de junio cuando, debido a la importancia del asunto y al rechazo del gobierno de Germán Beardo de aportar información y trabajar de manera conjunta para no perder este patrimonio, desde el grupo socialista se enviaron dos cartas dirigidas a Ernest Urtasun, ministro de Cultura y a Patricia del Pozo, consejera de Cultura de Andalucía, trasladándoles la situación e incidiendo en el valor de las cuevas cantera, al objeto de que tuvieran conocimiento de lo ocurrido y pudieran actuar para su protección y conservación. “Por ello, hoy estamos de enhorabuena”, ha indicado Lara quien espera que “por parte del gobierno municipal se actúe de manera clara y diligente ante los requerimientos de Junta y Ministerio, ya que hasta la fecha el oscurantismo del gobierno local ha sido alarmante en un asunto como este en el que hay tanto en juego”.