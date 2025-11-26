Mesa redonda en El Puerto sobre las nuevas licencias exprés

La Ermita de Santa Clara acogió el martes un acto con inversores, promotores y arquitectos, durante la mesa redonda sobre tramitación urbanística y colaboración público-privada, organizada por el Ayuntamiento para profesionales del urbanismo.

La jornada permitió analizar en profundidad la evolución de la gestión urbanística en la ciudad, desde los procedimientos tradicionales hasta la implantación de la licencia exprés, subrayando el papel decisivo de la colaboración público-privada como motor para agilizar los procesos y mejorar la eficiencia administrativa.

El alcalde, Germán Beardo, inauguró la sesión destacando que El Puerto se sitúa de nuevo como referente en Andalucía gracias a un modelo de gestión moderno, transparente y orientado a la inversión. Recordó que la ciudad es actualmente el primer ayuntamiento de la provincia de Cádiz y el segundo de Andalucía, después de Sevilla, en habilitar dos ventanillas en suelo municipal: una destinada específicamente a la colaboración público-privada y otra a la tramitación directa desde el propio Ayuntamiento.

Beardo subrayó que la transformación del Ayuntamiento en Gran Ciudad con el nuevo Estatuto, junto a la estrategia de deuda cero, los beneficios fiscales y la simplificación de procedimientos, ha permitido ahora impulsar esta nueva fórmula para la tramitación de licencias que reduce de manera drástica los tiempos. Mientras que hace unas semanas una licencia podía tardar entre nueve y quince meses, ahora es posible resolver expedientes en solo doce días y mantener un plazo medio de tramitación de entre setenta y noventa días cuando intervienen entidades certificadoras.

En la mesa redonda participaron la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, y Paula Vilches, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz e Inés Valpuesta, arquitecta de la Entidad Urbanística Certificadora Addient. Todos coincidieron en que este nuevo escenario facilita la actividad profesional, mejora la competitividad y posiciona a El Puerto como uno de los municipios más avanzados de Andalucía en materia de gestión urbanística.

En la sesión además se presentó el nuevo Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal, una herramienta que el Ayuntamiento ha puesto en marcha a través de la empresa tecnológica municipal y que supone un paso decisivo hacia una administración más accesible y eficiente. Una plataforma online, operativa desde cualquier dispositivo todos los días de la semana.

El visor urbanístico permite consultar de manera ágil y clara las clasificaciones del suelo, los ámbitos urbanísticos, la cartografía técnica y las imágenes aéreas históricas y actuales. Facilita también búsquedas por referencia catastral o por el nombre del ámbito, ofreciendo al usuario información detallada sobre cada parcela, como su uso, superficie, edificabilidad y documentación urbanística asociada. Toda esta información está disponible para su descarga en un solo clic. El sistema está concebido como una herramienta viva, en constante crecimiento, preparada para integrar nuevas aportaciones de empresas, profesionales y administraciones con el fin de consolidarse como un recurso esencial para la gestión del territorio y el desarrollo económico del municipio.

Desde la entrada en vigor del cuarto decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía y su aplicación a través de la LISTA, El Puerto de Santa María se ha consolidado como un referente regional. Desde el 31 de julio hasta la fecha, el Ayuntamiento ha recibido seis solicitudes de licencias tramitadas mediante entidades urbanísticas certificadoras y el Colegio de Arquitectos, todas ellas resueltas en un plazo medio de diez días.

La última solicitud registrada corresponde a la rehabilitación de un edificio en el Casco Histórico destinado a la creación de tres viviendas y cuatro apartamentos. En ninguno de los expedientes gestionados bajo esta nueva modalidad se ha superado el plazo de noventa días desde la emisión del informe técnico hasta la concesión de la licencia, demostrando la efectividad de este nuevo modelo.

El flujo de llamadas y consultas de promotores y profesionales interesados en esta vía ha sido constante y proyectos de promotores destacados como Airbus, Grupo Q o Viserion Bay ya han obtenido licencias a través de este sistema.