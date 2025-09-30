Melchor, Gaspar, Baltasar y Germán

Uno de los autobuses urbanos, circulando por la ciudad.

Cual Rey Mago de Oriente, nuestro ilustrísimo alcalde nos promete billetes de bus totalmente gratis al menos hasta que pasen las elecciones municipales, ¡que tampoco hay que pasarse!

El tiempo justo para tener idiotizado al pueblo con la magia del populismo.

Tras cinco largos años en que los portuenses venimos soportando el muy deficiente servicio del transporte urbano, por arte y desgracia de la raquítica gestión de nuestro Rey Mago Germán. Yo le propongo desde estas líneas que lo justo sería que a cada usuario de El Puerto se le pagara por subirse a esos autobuses de la vergüenza, que llegan o no tras largas esperas en paradas de “malas sombras” y sin ninguna parada en el espigón (que la magia no da para tanto y no podemos incomodar a la diosa Teofila, ¿verdad Germán?).

No veo suficiente premio a tus súbditos con la gratuidad del servicio, ya que el riesgo que han corrido y que siguen corriendo al subirse a esos autobuses que no pasarían ni la ITV cubana tiene un precio.

Pero lamentablemente la magia no es más que el arte del ilusionismo mediante trucos y engaños para entretener.

Resulta que Germán no es ni Rey ni es Mago, es simplemente un triste trolero.

Lo que promete hacer gratis no lo va a pagar de su bolsillo, sino del bolsillo de todos.

Rota la magia, resulta que a este nuevo viaje en bus al que nos sube el alcalde nos saldrá muy muy caro a todos.

¿No habrán pensado ustedes que la nueva empresa concesionaria del transporte urbano iba a prestar sus servicios gratis?

Miedo me da el coste y la duración del nuevo contrato que pretenden anunciar antes de fin de año, pero les aseguro que será para llevarse las manos a la cabeza (a Germán le gustan los pliegos millonarios y además con el “gratis total” tiene la justificación perfecta).

No es magia, es tu propio dinero envuelto en una cajita de regalos.

Tú Rey Mago Germán os desa Feliz Navidad.