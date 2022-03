Este martes se proyecta en la Cinemateca de El Puerto el filme '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?'

Este martes, 29 de marzo, a las 19:00 horas, se proyecta en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca la película '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?' del director georgiano Alexandre Koberidze, dentro de la Cinemateca 2022, en el Teatro Municipal organizada por la Concejalía de Cultura.

La película narra la historia de una joven pareja que decide darse cita en un bar tras coincidir diversas veces por la calle. Pero, como en un cuento de hadas, el día del encuentro ambos han trasmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse.

Premio Fipresci de la crítica internacional en la pasada Berlinale, Alexandre Koberidze nos explica una aventura de amor como nunca la habíamos visto. Al tiempo que captura la atmósfera única de Kutaisi, capital histórica de Georgia, con sus ritmos hechizantes, el encanto de sus rincones cotidianos y sus perros callejeros aficionados al fútbol. Una celebración de la magia reveladora del cine en el título más sorprendente de la temporada.

Alexandre Koberidze nació en 1984 en Tbilisi, Georgia, donde estudió economía y producción de cine antes de mudarse a Berlín para estudiar dirección en la Academia Alemana de Cine y Televisión (DFFB). Es autor de numerosos cortometrajes, además del largometraje Let the Summer Never Come Again que ganó varios premios internacionales, entre ellos el Grand Prix del FIDMarseille. Con ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, obtuvo un premio Fipresci en la última Berlinale.

La concejala de Cultura, Lola Campos, ha animado a todos los cinéfilos a sumarse a esta cita, recordando que la taquilla abrirá una hora antes del comienzo de la proyección. Está ubicada en el propio Teatro Municipal y el precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). También pueden comprar sus localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com. Desde el Ayuntamiento se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto.

EL próximo martes 5 de abril se proyectará la última película de este ciclo de la Cinemateca, Tres pisos, de Nanni Moretti.