Malacara El Pinar denuncia la falta de participación en la obra de la avenida del Descubrimiento, en El Puerto

El Puerto/Los vecinos y vecinas del barrio de Malacara y la zona de El Pinar se enteraron este mismo martes por la prensa de que se va a realizar una obra en una de sus principales avenidas. "En el resto de Europa y en la gran mayoría de ciudades de España, lo primero y más importante es siempre la toma de contacto con los vecinos y vecinas antes de plantear cualquier obra, para incorporar todas las ideas posibles y mejorar y adaptar el barrio a las necesidades existentes. Así debe de funcionar la gobernanza moderna y adaptada a la ciudadanía", señalan.

"Por desgracia en el caso del actual Ayuntamiento de El Puerto, parece que eso sólo ocurre en determinadas zonas de la ciudad, como pudimos ver recientemente en el anuncio de una inversión de 13 millones de euros en la zona de Fuentebravía que serán implementados de forma consensuada y paso a paso con los vecinos y vecinas de la zona, que demuestra que cuando hay interés y se quiere, se puede", afirman desde la asociación.

Sin embargo, continúan, "aquí en nuestra barriada de Malacara El Pinar, en los dos mandatos de Germán Beardo no se ha invertido un solo euro, siendo este anuncio la primera propuesta de cambio, más allá de unos columpios sobre los que tampoco se nos ha informado ni preguntado al respecto y que no sabremos cuando ni como se instalarán. Nos alegramos de que por fin se acuerden de nuestro barrio y propongan hacer cambios, pero a primera vista y sin saber más del proyecto que las pocos fotos que han subido no parece que vaya a mejorar mucho la zona. Parece una oportunidad desaprovechada que si se hubiese querido podría haber tenido un verdadero impacto en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas".

Para los vecinos "tendría mucho más sentido una redistribución del espacio y la eliminación de la medianera, lo que podría haber dado espacio para añadir un carril bici, aumentar las aceras y mejorar los espacios públicos existentes y todo ello sin perder una sola plaza de aparcamiento. Estas y muchas más ideas las podríamos haber compartido con el Ayuntamiento, la gente que realmente vivimos en la zona, llegando a un proyecto mucho mejor. Parece de otra época aquello de informar de obras ya planeadas y cerradas. Exigimos ser parte activa de los planes que afecten a nuestro barrio. Nadie sabrá más sobre nuestras necesidades que los vecinos y vecinas de la zona. Parece que gobiernan para si mismos y no para la ciudadanía".

A los vecinos les quedan además muchas dudas pendientes, ya que como dicen "no se concreta si se eliminará o adecentará el parking improvisado existente en la glorieta que da acceso a la avenida a la altura del supermercado, tampoco sabemos si se retirarán las vallas publicitarias que afean la imagen de nuestro pinar o cuántos pasos de peatones nuevos se crearán. Esto último algo fundamental para muchos vecinos y vecinas que se juegan la vida para tirar la basura. Seis años sin hacer nada y ahora tienen mucha prisa por hacer algo sin preguntarle a la gente que realmente importa, los vecinos y vecinas de la zona", concluyen.