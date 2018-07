Una mala tarjeta de presentación en pleno verano

No es normal que este tipo de imágenes se repitan durante todo el año, pero ya en pleno verano es incluso peor, no solo por el mal olor que supone tener la basura a pleno sol sino por la pésima imagen que se ofrece de la ciudad. En este caso este contenedor vacío, rodeado de basura, se encuentra en la calle Doctor Alfredo Suar Muro, en la Costa Oeste. Parece que la tapa está desencajada, y quizás por eso los vecinos no han podido meter las bolsas dentro del contenedor. Lo cierto es que el servicio municipal de limpieza debería estar más encima de estas incidencias, si quiere mejorar su imagen y la de El Puerto.