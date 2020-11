'Los lunes al sol' sigue adelante con sus concentraciones en El Puerto

El colectivo de pensionistas de El Puerto 'Los lunes al sol', que desde hace casi tres años viene manifestándose cada lunes a las once de la mañana en la plaza Peral de El Puerto de Santa María, por la pensiones públicas para todas y todos, dignas y blindadas por ley, quiere agradecer a la sociedad portuense su apoyo en cada una de sus movilizaciones y en particular la asistencia de más de 500 personas a la manifestación convocada el pasado día 10 de octubre.

El colectivo entiende la preocupación social por el avance de la segunda ola de la pandemia y, por eso, como quedó demostrado en la última manifestación, acentúa en sus concentraciones las medidas de seguridad -mascarillas, distancia física… - dando ejemplo de disciplina social y de solidaridad con la sociedad portuense.

Por eso, a pesar de las nuevas medidas, siguen pensando que entre las actividades que se deben seguir realizando durante estos días deben estar sus concentraciones y manifestaciones semanales. En ello coinciden con las mareas pensionistas de numerosos puntos del país. En el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Alzira o más cerca en Sanlúcar o Rota, las mareas pensionistas creen más necesario que nunca seguir en la calle defendiendo los servicios públicos, al igual que continúan haciendo la Marea Blanca por la Sanidad Pública o la Marea Verde por una enseñanza pública de calidad. "Desde muchos frentes económicos estatales y mundiales – el Banco de España, el FMI, algunos partidos políticos - se proclama la necesidad y la urgencia de recortar en los gastos sociales como pensiones, sanidad, dependencia o educación para hacer frente a esta crisis. Es por eso que nuestra presencia movilizada sigue siendo necesaria", afirman.

No obstante, "cuando las autoridades sanitarias públicas aconsejen un confinamiento más severo revisaremos, como siempre hicimos, nuestra estrategia. No somos irresponsables pero pensamos que hoy la verdadera irresponsabilidad es dejar que decidan sobre el futuro de las pensiones sin la presión en la calle de la sociedad en general y de la gente pensionista en particular", concluyen.