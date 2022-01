“La falta de liquidación presupuestaria es una muestra más de la desastrosa gestión económica del gobierno de Beardo”

El concejal de Unión Portuense, Javier Botella, considera que el hecho de no tener la liquidación de 2020 tramitada a lo largo del 2021 "supone que el más que probable superávit millonario no pueda ser usado presupuestariamente, al igual que con la liquidación de 2019, aprobada durante 2021, donde sobraron más de 25 millones de euros y no pudieron usarse ni para mejorar servicios, ni para realizar inversiones, ni tan siquiera para adelantar deuda con los bancos".

Botella añade que "aunque no podemos cifrar todavía el superávit que se generó en 2020, valorando la tendencia de este Ayuntamiento, con una absoluta incapacidad para ejecutar el presupuesto municipal prorrogado y teniendo en cuenta que el año 2020 se sufrió una gran parálisis debido a la pandemia, es probable que la cifra del año anterior, 27 millones de euros, se vea incrementada en varios millones de euros".

Botella lamenta que "nos sobran más de 25 millones de euros anuales y no los podemos usar en terminar la entrada de Pozos Dulces, ni para construir nuevos espacios culturales o mejorar nuestras instalaciones deportivas porque el gobierno de Beardo es incapaz de tramitar y aprobar este documento crucial para la ciudad. Pagamos unos impuestos altísimos para que luego nuestro dinero se quede cogiendo polvo en las arcas del Ayuntamiento”, afirma.