La limpieza de playas aprueba en la recogida de residuos grandes

Los trabajos de limpieza que la concejalía de Medio Ambiente realiza sobre las playas son "francamente eficientes", pero necesitan mejorar en la recogida de colillas y de pequeños elementos plásticos. Así lo refleja un estudio realizado por alumnos de 3º de la ESO del Centro Inglés, quienes, desde el pasado junio, han apadrinado la playa de La Muralla. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de Ecopuertos, el proyecto liderado por Enrique Montero (colaborador honorario de la Universidad de Cádiz), tiene como objetivo cuantificar y clasificar los residuos de la costa para descubrir el origen de dicha basura y "poder cortar el problema de raíz".

El estudio, que fue presentado ayer por la mañana en un acto que tuvo lugar en la propia playa, refleja el gran número de colillas y trozos de plásticos pequeños que han encontrado los jóvenes durante sus batidas. Sin ir más lejos, estas cifras alcanzan los 2.514 objetos, en el caso de las colillas, y 2.879 en el caso de los plásticos. Según las conclusiones del análisis esto se debe no por falta de interés de los servicios de limpieza, quienes realizan una gran labor (sólo se han encontrado 80 objetos de tamaño considerable, como botellas, envases o bolsas de plástico), sino por la incapacidad del equipo mecánico de limpieza usado en dichas labores, cuyas máquinas no pueden procesar ni recoger correctamente estos objetos tan pequeños. No obstante, esto no supondrá un problema, ya que tal y como aseguran desde el centro "la combinación de ambos esfuerzos, tanto los del servicio de mantenimiento de las playas, como el de las acciones voluntarias de nuestros alumnos, resultarán efectivas en la limpieza profunda de las playas", declara el centro educativo en relación a la iniciativa que surgió por parte del Aula de Sostenibilidad y que actualmente cuenta con la participación voluntaria de 60 de los 80 alumnos que este año pasado han cursado 3º de la ESO.

En dicho acto también estuvo presente David J. Randell, el director del centro, junto al alcalde David de la Encina, quien ha presidido el evento. En este sentido, De la Encina ha transmitido al centro su gratitud, "no sólo por esta actividad, sino por todo lo que hacen permanentemente y sobre todo, su apuesta por inculcar valores a su alumnado para concienciar sobre cuestiones que no están en los libros, sino en la realidad y ante la que tienen que implicarse", declaró el alcalde. "En estos tiempos no es fácil que la juventud se implique y aquí se ve una muestra clara de cómo cuando se les motiva se les da una buena orientación, esa misma juventud nos puede sorprender". En este último punto también intervino David J. Randell, quien declaró que "lo importante no son sólo estas labores, sino la labor de concienciación por el medio ambiente que representa, ya que todo cambio estructural debe venir con cada cambio generacional".