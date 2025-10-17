El libro 'Peter y las flechas mágicas' se presenta el sábado 25 de octubre en Los Toruños

Las asociaciones 'Con aire de ilusión' y Albertine de Orleans Creativa (ADOC) presentan el libro 'Peter y las flechas mágicas', escrito por Julie Verne y editado por ADOC y Beginbook Ediciones.

El acto será este sábado 25 de octubre a las 11:00 horas en la sala de actos de la Casa de Los Toruños, cedida para el acto por la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

El libro contiene un cuento infantil dirigido a criaturas de todas las edades que pretende transmitirles valores como la empatía, el cuidado y la solidaridad. Se contará además con la presencia de la autora, Julie Verne, que explicará el valor del libro y el trabajo socio cultural de ADOC, así como la intervención del mago Jaime Peinado, que hará las delicias de asistentes de todas las edades con sus juegos mágicos.

La recaudación de la venta de los libros estará dedicada a financiar las actividades de la asociación 'Con Aire de Ilusión', que entre otras actividades solidarias acompaña a niños y niñas en procesos oncológicos.