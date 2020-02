Libres LGTBI inicia una nueva etapa en su cuarto aniversario

Esto no es una pedida de auxilio. Ni mucho menos. Esto es una noticia de celebración, de mirar hacia atrás y alegrarse de todo lo conseguido. De disfrutar con cada uno de los pasitos que se han dado, de todos los logros que se han conseguido. Ellos son conscientes de que ahora mismo no gozan de la mejor salud, que el futuro está en el aire, que puede que el proyecto quede en pausa, que no saben quién tomará su relevo. Pero nunca olvidan sentirse orgullosos por todo lo que han conseguido.

Ya han pasado cuatro años desde que Libres LGTBI se convirtiera en una realidad. "Esto fue una idea que surgió el 12 de febrero de 2016. Éramos un grupo de amigos y amigas que estábamos en un bar tomando café y nos quejábamos de que en El Puerto no había ninguna asociación ni colectivo, como pasa en Puerto Real o en Jerez", explica su presidente, José María Rodríguez. "Así que decidimos dar el paso y constituimos la primera junta directiva: Estrella Bernal como tesorera, Toni Ullén como secretario, Karma Vázquez como vicepresidenta y yo".

Ese fue el comienzo de una asociación que poco a poco, con pequeños detalles - y de manera muy modesta- han ido consiguiendo grandes cosas: "De no haber nada" se ha pasado a la celebración del Día del Orgullo LGTBI, la organización de las I Jornadas de Memoria Democrática LGTBI De Libertades -donde se homenajeó a las personas que habían sido represaliadas durante el franquismo por su orientación sexual y donde también se organizó la exposición "Vivir sin miedo"-, la izada de la bandera del orgullo en el Ayuntamiento o la instalación de un punto de información LGTBI de forma permanente. "Dentro de lo que hemos podido la asociación ha hecho mucho en el municipio, independientemente de los típicos políticos que sólo están para la foto y luego se olvidan de la asociación", asegura Karma Vázque, la vicepresidenta.

Esto sólo ha sido la primera fase. En esta etapa, ellos han estado al pie del cañón; sin embargo todos menos Estrella sienten que su tiempo ha acabado y que ha llegado el momento de que otras personas, con ideas nuevas, tomen el control. "Después de cuatro años me voy por dos motivos: primero por mí, necesito centrarme más en mis proyectos", explica José María. "El segundo es porque consideramos también que ya ha llegado el momento de que otros lleguen y aporten cosas nuevas".

Por el momento, aún no se conoce ningún candidato interesado en ocupar este lugar. Por ello, la asociación hace un llamamiento. "Aún nadie se ha interesado. Si pasan los días y la situación sigue así, la asociación pasará a estar inactiva", aclara José María. " No desaparecería, pero pararía su actividad hasta que alguien se hiciera cargo. Lo que sí que está claro es que ninguno de nosotros va a dar de baja a la asociación. De una manera o de otra, más tarde o más temprano, vamos a continuar ahí".