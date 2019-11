Del leer nace el saber

“Intuimos que el orden del día del Pleno municipal facilitado a los partidos que conforman el Ayuntamiento no debe ser el mismo para todos, y si al final es el mismo, no entendemos cómo hay algunos partidos que no leen las mociones que cada uno lleva a dicho pleno para su votación, o en su caso, lo malinterpretan”.

Esta es la sensación que Vox El Puerto tiene tras lo acontecido en el pasado Pleno municipal al abordar la moción número 24 cuyo enunciado era “Moción del Grupo Vox instando al Equipo de Gobierno a que incluya en el proyecto de presupuestos del ejercicio 2020 un nuevo Programa en el Área de la Familia, cuya denominación será El Puerto de Santa María Municipio por la vida”.

Esta moción la ampliábamos con la siguiente información que cumplimentaba la misma, con una dotación en torno a 100.000€, para financiar las siguientes actividades:

a. Difusión de reportajes audiovisuales reales, completos y sin censura, y conferencias y/o coloquios sobre el aborto, en los términos expuestos, presentados e impartidos por entidades o personas que por su dedicación profesional tengan los conocimientos y la experiencia necesarios. Estas actividades serán publicitadas debidamente con antelación suficiente, de manera que la noticia de su realización llegue a la mayoría de los vecinos.

b. Servicio de información y asesoramiento permanente para las mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan obtener información detallada y veraz sobre el aborto en todos sus aspectos, así como el apoyo y asesoramiento necesarios en caso de optar por no abortar y dar a su hijo en adopción.

Como se puede leer, en ningún momento, Vox El Puerto pide la abolición del aborto ni nada que se le parezca, ya que conocemos que es una Ley Nacional, y como tal, no tenemos potestad para eliminarla a nuestro antojo.

La única intención de Vox El Puerto es la de información, apoyo y asesoramiento a todas esas mujeres que se encuentren en una situación de embarazo no deseado, y sobre todo, informar a los jóvenes para que no tengan que enfrentarse a esta situación en un futuro. Creemos que una campaña de información no es montar un “chiringuito” como se nos acusa, a diferencia de otros muchos “chiringuitos” que sí existen en nuestra ciudad y que empezaremos a analizar para su cierre. Vox está en contra de los chiringuitos y así seguirá siendo.

El ridículo espectáculo que se produjo en dicho Pleno viene precedido por no leer correctamente y por malinterpretar las mociones, ya que parece ser que, si en una misma frase aparecen las palabras “Vox” y “aborto”, sólo puede tener un significado: Vox está en contra del aborto.

De ahí que la izquierda se altere y movilice a colectivos feministas que “dicen defender a la mujer” para que llamen fascistas y sinvergüenzas a los que no opinen como ellos, incluso colocando pancartas en la Plaza Isaac Peral donde se nos acusa de potenciar el machismo y el fascismo. Perdonen ustedes, pero así no se defiende a la mujer.