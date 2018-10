La justicia y la reparación como respuesta

Qué cansado es hacer frente a una demagogia con pretensiones de razón y autoridad cuando se carece de lo uno y de lo otro.

Señor Beardo, usted no está en condiciones de exigir (ni siquiera con fines electorales) no solo porque es de mal gusto, sino porque la ley no le autoriza a hacerlo. Así pues, aquí deberíamos poner el punto final, ya que algo que no es opinable, sino sencillamente obligatorio. Tampoco debería ser objeto de discusión.

Su indignación no debería hacerle olvidar que su grupo fue convocado a una mesa para proceder al cambio de nomenclatura, según lo exige la ley, y en ese contexto hubieran podido proponer nuevos nombres, aunque claro está ni lo uno ni lo otro tuvo lugar.

No seré yo la que le cuente lo que dice la ley en materia de Verdad, Justicia y Reparación. Solamente le diré que los discursos fáciles, aunque estén de moda, la repetición no los convierte en verdades, sino en tópicos, de los que usted hace gala de manera abundante y reiterada: “ataque revanchista, comunismo.. “

La gravedad de lo que usted dice estriba únicamente en confundir el interés propio con el de la población general. Cumpliendo la ley no se ataca al Puerto, se le respeta, señor Beardo, por más que usted se ofenda. La dignidad no es cosa solamente de unos cuantos intocables, la dignidad nos pertenece a todos por igual, aunque en este país tristemente haya habido que otorgársela por ley a quienes les fue arrebatada a punta de pistola.