El judoca portuense Marco Caro se proclama campeón del Sector Sur y logra la clasificación para la final del Campeonato de España Absoluto

El deportista portuense Marco Caro se ha proclamado ganador en el Campeonato de España Absoluto Sector Sur de Judo, celebrado en Guadalajara, lo que le otorga el billete para disputar la fase final del Campeonato de España.

Marco Caro, representante del Judo Club Kizuna, ha demostrado un nivel excepcional, compitiendo entre los mejores judocas senior del país y logrando un resultado de enorme mérito en una cita deportiva de máximo nivel nacional, que congrega a la élite del judo español.

El evento, considerado el más exigente del calendario nacional, reunió a más de 300 judocas en un pabellón con un gran ambiente.

Solo los tres primeros deportistas de cada categoría y peso acceden a la gran final, que se celebrará en las próximas semanas en Navarra, donde competirán con deportistas medallistas europeos, mundiales y olímpicos.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, ha destacado el orgullo que supone para la ciudad contar con deportistas de este nivel: “Marco es un ejemplo de constancia, esfuerzo y sacrificio. Estamos convencidos de que seguirá luchando para llevar el nombre de El Puerto de Santa María a lo más alto del judo español”.

Además, González subraya que el futuro está garantizado con los jóvenes judocas portuenses, que ya compiten ante rivales de gran experiencia y fortaleza, demostrando que el club y la ciudad están formando talento de primer nivel.

El Ayuntamiento y la afición portuense estarán muy pendientes de la participación de Marco Caro en la gran final nacional.