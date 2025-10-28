Jesús Borrás Barroso encarnará al Gran Visir en El Puerto

Jesús Borrás Barroso encarnará al Gran Visir la próxima Navidad en El Puerto. El concejal de Fiestas, David Calleja, valora la implicación en pro de la infancia que Borrás manifiesta en su labor deportiva, así como su sentimiento portuense y su afecto hacia todas las celebraciones navideñas.

Jesús Borras, portuense de 34 años, casado, con 4 hijos, ejerce como taxista desde hace 14 años. Comprometido con diversas causas, lleva ocho años trabajando en el callejón de la Plaza de Toros y siete como entrenador de fútbol base. Desde hace dos años ejerce como entrenador del Estrella Portuense, conjunto que milita en 1ª Andaluza Infantil, siendo el que más alto figura en el fútbol base portuense, llevando por bandera El Puerto de Santa María por toda Andalucía.

Borrás se siente “muy ilusionado y, a la vez, nervioso” por una designación que agradece al edil y en la que lleva varios meses trabajando, pues, por ejemplo, organizó un torneo deportivo en El Juncal para recaudar fondos de cara a las festividades navideñas. Además, detalla que en su casa “los niños se sienten muy satisfechos con el nombramiento y toda la familia me ayuda” y que viven la Navidad “de una forma muy especial, montando un gran alumbrado en la fachada de nuestro hogar”.

El Gran Visir apunta que esta Navidad “será más especial todavía, pues sabemos que haremos muy felices a muchos niños y es un orgullo como portuense pertenecer a la Corte de los Reyes Magos”.