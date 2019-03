Alegría y Ruibal son dos palabras inseparables que van de la mano. Y sus canciones son el mejor ejemplo de ello. Durante más de 30 años las notas de la guitarra de este músico portuense han puesto pasión a la vida de sus seguidores con canciones que no sólo consiguen hacer sentir con el oído; sino también con la vista, el tacto e incluso el olfato.

Ruibal es sinestésico (ya lo demostró en el 2005 con el tema Atunes en el Paraíso); pero con su último disco, titulado Paraísos mejores, el músico portuense se ha superado. Parece que la cosa va de paraísos. Ahora este trabajo, que vio la luz en octubre del año pasado, se presentará el viernes a las 20:30 horas en el teatro Pedro Muñoz Seca.

El resultado, con una producción a cargo de su hijo Javier Ruibal (Lo suyo producciones), son canciones festivas, totalmente coloristas, con ritmos estimulantes, “donde se refleja la eterna aspiración del ser humano de superar viejos y caducos paraísos para dar paso a nuevas esperanzas y anhelos”. En conclusión: una gozada para los sentidos. “Esto es un nuevo reto para cumplir con esas expectativas con las que siempre me planteé a la hora de hacer un disco”, explica en el vídeo promocional Javier Ruibal, quien confiesa sentir que en esta ocasión ha escrito mejor que en otros discos. “Cada canción me da el palpito de que está bien hecha, construida y concebida, hecha con respeto a la música y a la poesía”. En esta ocasión, el éxito también viene respaldado por la colaboración de otros artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Chico César, Fetén Fetén y Glazz. “Buscar novedad en los textos y en la música, respetando como siempre a la tradición musical española”. Por el momento, los que aún no tienen el disco (y ya están tardando), pueden deleitarse en las plataformas digitales y en las redes sociales con el tema Tu Divo Favorito. La melodía sorprende y la letra engancha. El concierto, se sitúa dentro de la programación que la Concejalía de Cultura ha preparado para la temporada de invierno y primavera, ha sido uno de los eventos que mayor acogida han tenido. Ya no quedan entradas. “Siempre disfrutaos de él y tendrá las puertas del teatro abierta”, ha declarado María Eugenia Lara, concejala de Cultura. “Por supuesto será un deleite para los portuenses que tengan la suerte de verle”.