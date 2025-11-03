Javier Bello se reúne con el comité de empresa del CRR para abordar la mejora del servicio y las condiciones laborales

El teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, ha mantenido una reunión con el comité de empresa del Centro de Recogida y Reciclaje (CRR), en la que se han abordado asuntos de vital importancia relacionados con el servicio y con la situación actual de la tramitación del nuevo pliego.

Durante el encuentro se ha analizado el estado de los trabajos administrativos que permitirán la puesta en marcha del nuevo contrato, con el que se prevé una mejora sustancial tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de los trabajadores.

Bello ha destacado “la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo con los representantes de los trabajadores, para garantizar que el nuevo pliego responda a las necesidades reales del servicio y de la plantilla”.

Asimismo, el teniente de alcalde ha querido agradecer la implicación y el esfuerzo del comité de empresa y de todo el personal del CRR, subrayando “su compromiso diario con un servicio esencial para la ciudad y su disposición al trabajo conjunto en beneficio de El Puerto de Santa María”.