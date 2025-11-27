Javier Alonso Barba será Papá Noel estas Navidades en El Puerto

Javier Alonso Barba, director de la Banda de Música Maestro Dueñas desde 2008, será el encargado de encarnar a Papá Noel en las próximas fiestas navideñas.

El concejal de Fiestas, David Calleja, augura que “será un magnífico Papá Noel”, algo que como dice se percibe en la ilusión con la que ha recibido el nombramiento, y comenta que la elección de la persona que da vida a Papá Noel, figura que recae cada año en diferentes perfiles. De esta forma, y siempre atendiendo a quienes desempeñan un papel representativo en la ciudad, optó para este año por la figura de Alonso por su gran vinculación con la Banda de Música Maestro Dueñas y, sobre todo, con algunas de las fiestas que se suceden a lo largo del año, y para las que la Concejalía cuenta con la Banda con frecuencia, como es el caso de las festividades del Corpus y la Patrona.

Javier Alonso, que agradece al edil la designación, a partir de la cual han mantenido varias reuniones preparatorias de las actividades que llevará a cabo, confiesa ser “un enamorado de la Navidad”. Alonso refiere que dirigir el tradicional Concierto de Navidad que acoge cada año el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, y que este año tiene lugar el 20 de diciembre, ha ido reforzando ese vínculo con estas fechas, afirmando que “las figuras de Santa Claus y de los Reyes Magos siempre me han gustado”.

Casado y padre de un hijo, explica que tendrá muy presentes a todos los niños que se acerquen a la figura de Santa Claus durante estas fiestas. Su agenda ya tiene marcadas varias citas: el lunes 22, estará en el Edificio San Luis junto a Shrek y el Grinch recogiendo cartas, y el martes 23 participará en la Cabalgata de Papá Noel. Alonso Barba adelanta, además, que el Concierto de Navidad de la Banda tendrá como eje temático 'La leyenda de Santa Claus', un recorrido musical por la historia de cómo San Nicolás se convirtió en el querido Papá Noel.