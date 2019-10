“La integración de las Áreas de Regularización no se puede paralizar por esta sentencia”

Izquierda Unida (IU) ha mostrado su punto de vista respecto a la reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto. En este sentido, ha celebrado una convocatoria extraordinaria con el objetivo de analizar la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decretado la nulidad del Plan General aprobado en 2012. “Entendemos que dicha sentencia ha provocado mucha preocupación en el conjunto de la sociedad portuense, especialmente en aquellas zonas de la ciudad que pueden verse seriamente afectadas”.

Ahora, “es necesario dar una respuesta clara, seria y realista a esta situación, que no cause la paralización del desarrollo urbanístico de la ciudad y evite el enorme perjuicio económico que una sentencia de este tipo puede ocasionar”. En este sentido, para IU “es fundamental que cuestiones que se han ido desarrollando en los últimos años como la integración en la ciudad de las Áreas de Regularización (ARGs), que ha contado con un amplio consenso social y político, no se vean ahora paralizadas por esta sentencia”.

“Mención expresa debemos hacer –añade – de la actuación de la Junta de Andalucía que certificó a finales de 2016 que el PGOU portuense contaba con un estudio de impacto ambiental equivalente a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), de ahí la gravedad de que esta impugnación contradiga la política urbanística que ha mantenido la Junta -que deben seguir los ayuntamientos- y que, en el caso de El Puerto, ha terminado con esta sentencia que anula el Plan”.

Pese a todo, IU opina que esta sentencia “abre una ventana de oportunidad para corregir y adaptar el planeamiento urbanístico de El Puerto. Consideramos que en este momento debemos optar por la elaboración de un nuevo proyecto para salvaguardar el interés de la ciudad, corrigiendo algunas cuestiones contempladas en la propia sentencia del TSJA, y otras que no compartimos y que ya expresamos en su día, como el excesivo crecimiento de más de 25.000 viviendas o los desproporcionados desarrollos de bolsas de suelo urbano. Apostamos por permitir y mantener la integración y regularización de las ARGs, controlar la expansión de la ciudad con un desarrollo urbanístico racional y favorecer una densificación urbana respetuosa que permita una ciudad integradora y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico”.

Por ello, concluye IU, “desde nuestro compromiso de ciudad y la responsabilidad de la que siempre hemos hecho gala en nuestra gestión de lo público, instamos al gobierno municipal a comenzar los trabajos para desarrollar un nuevo Plan General adecuado a la realidad demográfica y económica actual, y que otorgue certidumbre, garantías y seguridad jurídica para la ciudad”.