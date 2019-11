De nada sirve curar sino se descubre cuál es el foco de la enfermedad. Tampoco remediar tiene mucha utilidad si no se se llega nunca al fondo del problema. Y de nada vale repetir una verdad hasta la saciedad si desde el principio no se educa. ¿De qué sirve recordar que en lo que van de año ya han muerto 51 mujeres, si aún se siguen riendo los chistes machistas y se justifican las conductas más posesivas?

Quizás por, esta necesidad de educar en valores, ha sido tan importante la manifestación que ha recorrido hoy, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles del centro y donde ha participado muchísimos adolescentes que no han dudado en gritar "no" contra la violencia de género.

La marcha, donde este año se ha notado más afluencia que el anterior, ha partido a las 12:00 horas desde la Plaza de La Noria. Allí los alumnos de La Salle, Las Esclavas, el instituto La Arboleda, Pedro Muñoz Seca, Las Banderas, Valdelagrana, Francisco Javier de Uriarte, José Luis Tejada y Santo Domingo (que todos participan en el Programa Centinela), comenzaban a organizarse entre pancartas y carteles, encabezando una manifestación donde la representación política -que también ha participado- ha quedado relegada a un segundo plano. Junto a ellos también han estado el Consejo de Igualdad, la asociación de mujeres 'Los Geranios', la Secretaría de la mujer de CC.OO o el Centro de Educación Permanente de Adultos 'La Arboleda Perdida'. La manifestación ha continuado por la calle Valdés, Pagador, Plaza de España, Palacios, Larga, hasta la plaza Peral donde un representante de cada colectivo ha leído un manifiesto. manifiestos.

Grandes y pequeños, niños y niñas han compartido distintas perspectivas de una realidad transversal, que no entiende de edades. Al fin y al cabo, un problema con el que- afortunadamente- cada vez se va teniendo menos pasividad y cuyo alcance cada vez se reconoce más rápido y se justifica menos. Desde el más primitivo maltrato físico y psicológico, hasta el más actual que pasa por el abuso sexual. "Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca". Enseñar y educar. Saber aceptar aceptar un NO como respuesta, y más importante aún: aprender también a decir NO. Estar alerta. Enseñar a reconocerlo y lo más difícil de todo:saber reaccionar cuando el protagonista de la pesadilla eres tú.

"La cantante y activista Annie Lennox dijo: la palabra feminismo necesita ser rescatada. Necesita ser reclamada de manera que sea inclusiva para el hombre", explicaron durante su discurso Manuel de la Flor y Mónica Hinojosa, dos alumnos del Instituto Pedro Muñoz Seca. Sin duda un año más ha quedado demostrado que la educación es el único camino para acabar con esta violencia.