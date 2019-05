El instituto José Luis Tejada se queda con una línea menos de 1º de Eso

Más información La Junta rechaza crear otra unidad en el instituto José Luis Tejada

Desde hace varios meses veían venir el problema. No se quedaron quietos y por eso, el día 23 de abril, mantuvieron varias reuniones en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de donde salieron con el compromiso de que en el instituto José Luis Tejada no se iban a cerrar más líneas. Sin embargo finalmente el AMPA de este instituto, que asegura haber recibido esta promesa por parte de Miguel Andreu Estaún (delegado de Educación) y Joaquín Mateo Sánchez (jefe de Servicio de Planificación y Escolarización), se han visto obligados a seguir con su protesta.

El cierre de una línea en el instituto Tejada continúa. En concreto el próximo curso 2019-2020 tan sólo quedarían abiertas dos de las tres líneas que se encuentran en funcionamiento actualmente en 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De esta manera, y si se traduce esta circunstancia a número de alumnos, las plazas se verían reducidas a 59 vacantes que ya de primeras -sin contar con los alumnos repetidores- van a ser ocupadas directamente por los niños y niñas del colegio de La Florida (centro adscrito al instituto).

Esta situación, en la que el número de solicitudes es mayor que el de las plazas ofertadas, ha provocado que 16 niños no hayan sido admitidos a pesar de ya tener a sus hermanos estudiando en el instituto. "La situación de estas familias es totalmente opuesta a lo que dicta la Ley de la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, donde se establece la obligación de agrupar a hermanos en un mismo centro (siempre que existan vacantes en el mismo). Estas 16 familias se encuentran con la imposibilidad de conciliar su vida laboral y familiar por tener a sus hijos en distintos centros, con la dificultad de llevar y recoger a la misma hora", explican desde la asociación de padres. "Desde este Ampa no pedimos una nueva línea, solo pedimos que no nos quiten la que ya tenemos por el bien de nuestras familias..."