Los taxis de El Puerto ayudarán a las mujeres que se sientan en peligro o acosadas

Eres mujer y vas andando por la calle. De repente, notas que no estás sola. A lo lejos ves que por la misma acera en la que caminas se acerca una figura. A medida que la distancia se hace más corta, consigues distinguir que es un hombre. Y en ese momento, sólo piensas una cosa: “Por favor. Ojalá que no se acerque y pase de largo”. También se puede dar el caso de que estés en la puerta de un bar (también sola), tranquilamente, esperando a que llegue la persona con la que has quedado y que, de repente, sin apenas darte cuenta, te veas acosada por un chico. Ya pierdes la cuenta de la cantidad de veces que le has pedido “por favor” que se vaya, que te deje tranquila,. Ni aún así, deja de preguntarte que cómo te llamas y que a quién esperas. O bien, también puede ocurrir que vayas por la calle, -ahora, en función de los último sucesos y casos, da igual si es de día o de noche-, y de inmediato notes que alguien te está siguiendo. A ti, que eres mujer y estás leyendo esto, ¿seguro que estas historias te suenan de algo, verdad?

Luchar y evitar este tipo de situaciones es el principal objetivo de la nueva medida iniciada por los taxistas de El Puerto, la cual consiste en ayudar a todas las mujeres que se sientan en situación de peligro o acoso. “Esta es una iniciativa que surge para conseguir que las mujeres nos sintamos protegidas”, ha explicado Carmen Ojeda, concejala de Movilidad, durante la presentación que tuvo lugar ayer por la mañana frente al Ayuntamiento, en la plaza de Isaac Peral. Junto a ella también estuvieron presentes Matilde Roselló, concejala de Igualdad y varios taxistas, entre los que ha destacado Pedro Ramírez, presidente de la Agrupación del Taxi. En concreto, sí por algo se caracteriza este gremio, es por la cantidad de escenas desagradables y rocambolescas que deben presenciar durante sus horas de trabajo. Y en este sentido desafortunadamente, y como era de esperar, se han encontrado con episodios de violencia de género donde incluso se han visto en la obligación de intervenir. “Nos hemos encontrado con casos en los que se da este tipo de violencia, donde hasta el compañero se ha tenido que meter por medio”, explica Pedro Ramírez. “Hay veces incluso en las que el conductor ha terminado arrestado por defender a la mujer”. En este sentido hay que destacar que la flota completa de taxis se ha unido a esta iniciativa. En total serán 75 vehículos los que participarán y que serán fácilmente reconocibles gracias a los lazos de color morado que llevarán en sus antenas. “Aquellas mujeres que se sientan desprotegidas y vean un taxi nuestro, que no duden en avisarnos, que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano”. Igualmente, según han querido recalcar desde el Ayuntamiento, esta iniciativa tan sólo es el primer paso dado por este colectivo quien actualmente está manteniendo diversas reuniones con la Concejalía para concretar otras acciones similares a esta y que se dirigen especialmente a este tipo de víctimas, como por ejemplo a las usuarias del Centro Municipal de la Mujer. “Creemos que se pueden abrir importantes vías de colaboración con mujeres víctimas de violencia machista”, declaraba Matilde Roselló, quien en repetidas ocasiones durante el acto mostró su agradecimiento a los conductores que se encontraban allí presentes con sus vehículos. “En próximas reuniones vamos a tratar medidas concretas, que ya están puestas en marcha en otras ciudades, para que esta colaboración no sólo sea un gesto, sino que además implique acciones”.