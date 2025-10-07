Indocentes y The Smilling Jokers, en la sala Milwaukee de El Puerto

El próximo sábado 25 de octubre la Sala Milwaukee acogerá un doble cartel de puro rock. Sobre el escenario estarán Indocentes, banda asturiana que se ha convertido en una de las revelaciones del panorama nacional, junto a The Smilling Jokers, referentes locales con su potente repertorio de versiones.

Indocentes llegan a la provincia de Cádiz en plena gira de presentación de su segundo disco, Redención, publicado en abril de 2025. Con un directo eléctrico y lleno de energía, el grupo promete una noche sin pausas, donde el público será parte de la fiesta desde el primer acorde.

The Smilling Jokers.

Les acompañarán The Smilling Jokers, que pondrán su sello inconfundible con un repaso a grandes clásicos del rock, garantizando un ambiente vibrante y una velada para amantes de la música en vivo.

El concierto dará comienzo a las 22:30 horas en la Sala Milwaukee.