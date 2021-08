La inauguración oficial del nuevo consultorio de Valdelagrana podría ser la semana próxima

Ayer miércoles fue el primer día de funcionamiento del nuevo consultorio de Valdelagrana, situado en la avenida Río San Pedro, número 19, junto a la residencia de mayores Puerto Luz, con las dificultades que pueden surgir en cualquier instalación compleja que se pone en marcha por primera vez. No obstante, la apertura de este nuevo equipamiento no se ha realizado mediante una inauguración oficial, la cual se va a dejar para más adelante, posiblemente para esta próxima semana, según destacó ayer la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, que estuvo en El Puerto para presentar un evento. "Estamos aún pendientes y es posible que la semana que viene hagamos ya una inauguración, pero no es todavía seguro", precisó en este sentido.

Ana Mestre valoró de manera positiva la apertura del nuevo consultorio, destacando que desde que inició su andadura el nuevo gobierno andaluz "hemos estamos trabajando y hemos convertido un consultorio de 60 metros cuadrados a un consultorio de más 150 metros cuadrados", con el personal y el mobiliario necesario para dar la atención sanitaria. La delegada expresó que las obras se han extendido durante tres meses y posteriormente "hubo que realizar gestiones importantes con Endesa, que prolongaron su apertura otro mes".

La delegada de Gobierno considera que ha sido "un trabajo diligente por parte de los técnicos, la delegación territorial de Salud y Familias, y la empresa, y podemos disfrutar de un consultorio para que toda las personas que reciben allí la atención primaria tengan los mejores recursos, duplicando las insfraestructuras".

Mestre subrayó que "ha sido todo y éxito y ahora podemos disfrutar de estas nuevas instalaciones sanitarias en Valdelagrana", en las que según manifestó se ha producido también un aumento de contratación de personal.

En cuanto al centro de salud Ángel Salvatierra, situado en La Florida y pendiente aún de su apertura, Ana Mestre manifestó que "estamos trabajando para que sea una realidad, hay una partida presupuestaria para el equipamiento, pero hay una serie de problemas añadidos que estamos tratando de resolver para que el entorno se urbanice y podamos abrir las puertas lo antes posible".