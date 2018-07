Una imagen tercermundista a la entrada de la ciudad por la Carretera de Sanlúcar

Lo que está pasando desde hace algunas semanas con la recogida de basuras en el término municipal no tiene nombre. Este es el estado que presentaba ayer una de las cunetas de la Carretera de Sanlúcar, lo primero que ven de El Puerto muchos turistas que accedan a la ciudad desde la Costa Noroeste. La presencia de basuras en los contenedores que dan servicio a las ARGs no son nada nuevo, pero esta imagen bate ya todos los récords. No es admisible tener un estercolero de este calibre en uno de los accesos a una ciudad turística.