Igualdad presenta la campaña 'El porno es violencia' dirigida a los institutos portuenses con motivo del 25N

La Concejalía de Igualdad presentó este miércoles en la Ermita de Santa Clara, ante la comunidad educativa, la nueva campaña 'El porno es violencia', que se desarrollará en los institutos portuenses con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia Machista (25N).

La concejala de Igualdad, Silvia Gómez, ha explicado que esta iniciativa nace “ante la creciente preocupación de las familias, las AMPAs y la ciudadanía por la distorsión de la sexualidad que el consumo de pornografía está generando en adolescentes y jóvenes, así como por las consecuencias que ello tiene en sus relaciones y en la percepción de la igualdad”.

La campaña tiene como objetivo sensibilizar, con una mirada crítica, sobre los efectos del fenómeno de la pornosocialización, incidiendo en todo lo que la pornografía no es, para así reforzar una educación afectivo-sexual basada en el respeto, el consentimiento, la igualdad y la afectividad.

La iniciativa arranca este jueves 20 y se desarrollará hasta el 25 de noviembre, con la participación de los ocho IES adheridos al Programa Centinelas de Igualdad: IES Antonio de la Torre, IES Pedro Muñoz Seca, IES Las Banderas, IES La Arboleda, IES Javier de Uriarte, IES Pintor Juan Lara, IES Valdelagrana e IES Mar de Cádiz.

A estos centros acudirán la edil Silvia Gómez y la formadora Paloma Tosar López, experta en Género e Igualdad con más de dos décadas de experiencia en prevención de las violencias machistas.

La campaña otorga especial protagonismo a los Grupos Centinelas, al alumnado adolescente y a su entorno educativo: profesorado y familias. Para ello se han diseñado materiales específicos con el lema 'El porno es violencia', que incluyen vinilos, pulseras, pegatinas o lanyards para los dispositivos móviles, que serán distribuidos entre los institutos participantes.

Esta acción municipal se enmarca en un contexto de creciente preocupación social y conecta con la campaña impulsada por la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer bajo el lema 'Lo que quieres saber del sexo que no te lo enseñe el porno', orientada a prevenir los efectos nocivos del consumo de pornografía entre adolescentes.

Ambas iniciativas subrayan la importancia de reforzar la educación en igualdad, la coeducación, la prevención de la violencia de género desde edades tempranas y la promoción de relaciones afectivas saludables, especialmente en un momento en el que diversos estudios alertan sobre el elevado y precoz acceso a contenidos pornográficos por parte de la juventud, distorsionando su modo de concebir las relaciones afectivas.