El IES Pintor Juan Lara de El Puerto impartirá un Certificado de Profesionalidad en Panadería y Bollería a partir de enero

El IES Pintor Juan Lara ha sido uno de los centros seleccionados por la Consejería de Educación para desarrollar acciones formativas destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad en Andalucía, una iniciativa que busca mejorar la empleabilidad y la cualificación de la población activa y desempleada.

A partir del 12 de enero de 2026, el centro portuense impartirá el Certificado de Profesionalidad INAF0108 Panadería y Bollería, una formación totalmente gratuita de 580 horas, de las cuales 446 son presenciales y 134 corresponden a prácticas en empresas.

La formación se desarrollará en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 horas, en el IES Pintor Juan Lara, hasta el 30 de junio de 2026. La fase de prácticas tendrá lugar en empresas colaboradoras del sector, donde el alumnado podrá aplicar en un entorno real lo aprendido.

El curso ofrece 15 plazas y está dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Tendrán carácter prioritario las personas solicitantes inscritas como personas trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En caso de que no se cubran todas las plazas con este colectivo, podrán participar también personas ocupadas mayores de 18 años que cuenten con número de la Seguridad Social.

Entre los requisitos generales figuran estar en posesión del Graduado en ESO o equivalente, o bien un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 o 2. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre de 2025.

Las personas interesadas deben completar el formulario disponible en el propio centro o solicitarlo por correo electrónico escribiendo a panaderiaybolleriaiesjuanlara@gmail.com.

En la selección se tendrá en cuenta la pertenencia a colectivos prioritarios, tales como mujeres, menores de 30 años, mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, familias numerosas, personas perceptoras de rentas mínimas o Ingreso Mínimo Vital, mujeres víctimas de violencia de género, emigrantes andaluces retornados y personas con formación o acreditación previa relacionada con la familia profesional. La baremación de estos colectivos será de hasta 1 punto por colectivo, con un máximo de 5 puntos en total.

El curso permitirá al alumnado elaborar panes y productos de bollería, preparar cremas y elaboraciones complementarias, decorar y presentar productos profesionalmente, y aplicar técnicas de envasado, etiquetado y conservación siguiendo las normas de higiene y seguridad alimentaria.

Los certificados de profesionalidad son la acreditación oficial de competencias profesionales en el ámbito laboral y tienen como objetivo facilitar la inserción laboral y responder a las necesidades reales del tejido productivo.

Para resolver dudas o solicitar el formulario de inscripción, las personas interesadas pueden escribir a panaderiaybolleriaiesjuanlara@gmail.com o llamar a los teléfonos 956 243 502 / 956 243 508.