“Con el horario de mañana y tarde todos vamos a poder disfrutar de la cabalgata”

–Estamos ya inmersos en el mes de diciembre y queda por delante una intensa campaña navideña. ¿Dará tiempo a encender el alumbrado extraordinario el 5 de diciembre? De momento en el centro sólo se ha instalado el árbol de la plaza Peral.

–El pliego de condiciones establece que el día 5 de diciembre será el encendido del alumbrado. El año pasado se pudo adelantar pero este año no ha sido posible y nos remitimos al pliego.

–¿Qué novedades presenta esta campaña?

–Yo destacaría el belén viviente que se instalará el día 22, desde las once de la mañana a las tres de la tarde y de cuatro de la tarde a once de la noche. Han colaborado muchas asociaciones y colectivos, el belén será al aire libre y ocupará toda la plaza del Castillo y habrá tres escenarios, uno con el Nacimiento, otro con el Rey Herodes y la Posada, más algunas otras escenas con figurantes.

–¿Cómo ha surgido la iniciativa del belén viviente?

–La iniciativa surgió como una demanda de vecinos y asociaciones. Tras muchas reuniones lo vamos a poder llevar a cabo y es algo muy ilusionante.

–En cuanto a la cabalgata de Reyes, usted apostó desde el principio por el horario de mañana. ¿Qué motivos tenía?

–Como ya se sabe, el año pasado por la lluvia se decidió que la cabalgata fuera por la mañana. La verdad es que fue un éxito, también porque se introdujeron nuevas animaciones. El Puerto estaba lleno, incluso con personas de otras localidades, tuvo mucha aceptación. Este año varios ciudadanos me habían pedido que se repitiera por la mañana, porque hay personas que trabajan por la tarde y nunca podían llevar a sus hijos.

–Tras el descontento de parte de la población, se ha modificado algo ese horario.

–Sí, ha habido opiniones para todos los gustos, Ante la polémica creada se ha optado por hacerlo en un horario de mañana-tarde, para atender todas las demandas y opiniones. No me parece bien que la cabalgata se recoja a las diez y media u once de la noche, porque hace mucho frío para los niños. Se trata de llegar a un acuerdo, aunque es difícil contentar a todo el mundo. Hemos establecido una franja horaria en la que casi todos los portuenses puedan disfrutar de la cabalgata, es algo consensuado. Los Reyes Magos saldrán desde el Castillo a las once de la mañana, irán a la plaza de Peral donde será la recepción municipal y después parten hacia la plaza de España para la Adoración al Niño Jesús. Después, ya desde la Plaza de Toros arrancará la cabalgata con las carrozas, y desde allí saldrán a las 13:30 horas. Los fuegos artificiales se lanzarán cuando la cabalgata llegue al Castillo, a partir de las siete de la tarde, que ya es de noche.

–Se le ha criticado en algunos foros que usted utilice sus redes sociales para lanzar anuncios que deberían ser oficiales, lo que ha ocurrido precisamente con el horario de la cabalgata.

–Yo en mi Facebook estoy en contacto con quienes me escriben y me hacen sugerencias. Ese anuncio lo hice recordando la cabalgata del año pasado, que en mi opinión fue la mejor cabalgata de los últimos años. Mi Facebook siempre está muy activo, porque creo que es muy importante la comunicación directa con los ciudadanos. A veces hago comentarios para que se cree un debate y los ciudadanos den su opinión, como ha ocurrido en el caso de la cabalgata.

–¿Qué opina de las críticas de quienes opinan que una mujer no puede encarnar a un Rey Mago?

–Nosotros desde hace años tenemos un convenio con la Flave, en el que son ellos los que designan a uno de los Reyes y alternan el nombramiento de un hombre y una mujer cada año. En el caso de la mujer que encarna este año a uno de los Reyes Magos, Francisca García de la Cruz, todo surgió este verano a raíz de un programa de Canal Sur. Nos llamaron para decir que su ilusión era salir como Rey Mago en la cabalgata y decidimos que era algo bonito ser partícipes de esta ilusión. Pero lo de ser hombre o mujer es indiferente, al final las figuras van disfrazadas.

–¿Qué peso tiene el Ayuntamiento y qué peso la participación ciudadana a la hora de elegir a los Reyes?

–Lo que se abre es un proceso participativo para que los ciudadanos presenten propuestas, pero es una comisión la que valora las diferentes propuestas y barema en función de la labor de cada persona, su implicación con la ciudad o su relación con El Puerto. No es una votación ni se tiene en cuenta el número de firmas, sino que las solicitudes presentadas se valoran.

–Uno de los objetivos de esta campaña debe ser la dinamización del centro. ¿Cree que el casco antiguo resultará atractivos para portuenses y visitantes durante las fiestas?

–Va a resultar muy atractivo por la amplia oferta de zambombas y actividades organizadas. Somos la segunda localidad en número de zambombas en la provincia, detrás de Jerez, hay organizadas más de un centenar. También contamos con la pista de hielo, junto a la Plaza de Toros, que animará la zona de la avenida del Ejército.

–¿Cree que hay la suficiente participación de empresas y colectivos a la hora de hacer atractivo el centro en estas fechas? No sé qué opina de la implicación de la sociedad a la hora de vivir el centro.

–Yo pediría desde el área de Fiestas la implicación del comercio en el adorno de sus escaparates, hacer atractivos sus negocios para que el público se anime a entrar. Sería importante también ampliar los horarios de apertura. Y en cuanto al público, que se anima a disfrutar del centro de la ciudad.