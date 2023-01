El gobierno local replica a las afirmaciones del PSOE sobre el Cementerio de El Puerto

El secretario del PP de El Puerto, Javier Bello, portavoz a su vez del gobierno local, ha replicado a las afirmaciones del secretario del PSOE, David de la Encina, y las considera "una falta de rigor a la verdad, dañando la imagen pública de la ciudad y la gestión del equipo de gobierno".

En referencia al personal con el que cuenta actualmente el Cementerio Municipal, el concejal socialista, afirma Bello, "una vez más se ha pasado de frenada y ha mentido abiertamente sin importarle la sensibilidad que suscita este servicio". Según el portavoz del gobierno del PP "lo único cierto de lo dicho por De la Encina es que el 11 de enero cumplían dos contrataciones de refuerzo, pero aclarando eso sí que no fueron contratados en noviembre sino el 29 de septiembre de 2022".

Dichos contratos se hicieron "para cubrir dos bajas por incapacidad temporal de empleados del cementerio: una por accidente no laboral y la otra por enfermedad común, los cuales ya se encuentran de alta, y por tanto trabajando", afirma el portavoz.

"La plantilla actual del cementerio está formada por un oficial conserje, dos oficiales de primera y cinco sepultureros. De los cinco puestos de sepultureros, efectivamente en estos momentos hay dos que se encuentran actualmente sin ocupar: una de las plazas porque estaba afectada desde marzo de 2020 por el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno en 2012, por lo que no es posible cubrirla hasta que no se dote de créditos, y la otra plaza sin ocupar es una vacante por jubilación del titular. Esta última, al no estar afectada por el Plan de Ajuste, ya se está tramitando. El 5 de enero de 2023 se solicitó la retención de créditos a Control Presupuestario para cubrirla con carácter interino", afirma Javier Bello.

Las restantes 3 plazas de sepultureros están ocupadas. De hecho, uno de los profesionales se jubilará el próximo 4 de agosto y ya está prevista su cobertura de manera inmediata.

En definitiva, insiste Javier Bello, "el Cementerio hoy en día cuenta con 1 puesto de oficial conserje, 2 oficiales primera y 4 sepultureros, teniendo en cuenta que las necesidades actuales no son las mismas que hace 31 años, momento en el que se diseñó el organigrama de este servicio, ya que cada día son más las familias que optan por la incineración, en detrimento de los enterramientos. De ahí que en los últimos años el propio Negociado de Cementerio, dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales, haya considerado que con 4 sepultureros sea suficiente para la carga de trabajo".