“Este gobierno está dormido y agotado”

En la mañana de este lunes se han celebrado las comisiones informativas previas a la celebración del pleno ordinario de diciembre, que tendrá lugar este miércoles. En ellas “ha vuelto a quedar claro que el gobierno de Germán Beardo está acabado”, explica José Luis Bueno, coordinador de Izquierda Unida y portavoz del grupo municipal de Adelante El Puerto en el Ayuntamiento.

En este órgano, explica Bueno, “el gobierno debería dar cuentas de los asuntos que va a elevar a pleno pero, para nuestra sorpresa, a esta cita no ha aparecido ni el alcalde, Germán Beardo -algo habitual en él, por otra parte- ni la concejala de Economía, Blanca Merino”, pero es que además, continúa Bueno, “el portavoz del PP, Javier Bello, ha llegado tarde después de que Curro Martínez tuviera que llamarlo. Solo se salva la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso”, señala el edil.

Para Bueno “la actitud del gobierno municipal es de vergüenza, están dormidos. Ante un pleno en el que nuevamente no llevan nada de gestión más allá de un trámite administrativo y un punto que han metido de urgencia por falta de previsión, y del que no se ha informado a los grupos de la oposición por las ausencias de Merino -y de los técnicos municipales a los que el gobierno no ha ni convocado-, ni siquiera se toman la molestia de asistir a los órganos a los que tienen la obligación de acudir como representantes públicos para rendir cuentas de su trabajo”.

El concejal de IU cree que “esta nueva falta de respeto y de responsabilidad ante los asuntos de la ciudad demuestran el descontrol del gobierno de Germán Beardo, que lo único que hace es esconderse de los problemas detrás de las fotos, las cabalgatas y las luces”. Para Bueno “el agotamiento de este gobierno es patente en todas sus acciones del día a día: no hay día en el que no salte un escándalo por parte de alguno de sus miembros, incentivados sobre todo por la falta de gestión y compromiso con los asuntos de la ciudad. Lo de Javier Bello no tiene nombre”, insiste Bueno, que recuerda que “en este mismo pleno pedimos su dimisión por dejar sin correos electrónicos al Ayuntamiento durante casi una semana y hoy nos da otra muestra de su incapacidad y falta de compromiso en su labor como concejal, por lo que pedimos que deje su acta y se vaya a su casa”, ante lo que la formación considera “constantes faltas de respeto y muestras de desprecio a la oposición a la institución municipal y a la ciudadanía portuense”, sentencia José Luis Bueno.