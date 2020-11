La junta de gobierno aprueba las fechas para la próxima Feria de Primavera en El Puerto

La junta de gobierno local reunida el pasado día 5 de noviembre (el jueves de la semana pasada) llevaba en su orden del día un punto relativo a la propuesta de aprobación de las fechas de celebración de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de 2021, para los días 12 al 17 de mayo. El equipo de gobierno aprobó dichas fechas.

No obstante, lo que otros años se hubiera debatido como moción de pleno para su aprobación definitiva en la sesión plenaria posterior al visto bueno de la junta de gobierno, en esta ocasión no se abordará en el pleno telemático que se celebra esta tarde, en la que este punto no ha sido incluido en el orden del día, debido a la incertidumbre y a las restricciones que está viviendo la ciudadanía y los distintos sectores económicos a consecuencia del coronavirus. No obstante, no se descarta que esas fechas se puedan debatir en el pleno del mes de diciembre.

Las fechas fueron propuestas por el concejal de Fiestas, David Calleja, atendiendo al calendario tradicional que se aplica para la celebración de la Feria de Primavera de El Puerto, de tal forma que la Feria de Sevilla se celebra dos semanas después de la Semana Santa (el Viernes Santo de 2021 es el 2 de abril); posteriormente la Feria de Jerez; y después la de El Puerto, todas seguidas y en fines de semana distintos para no que ni pisen unas con otras.

Es importante fijar una fecha para la Feria de El Puerto, ya que en caso de celebrarse dentro del calendario aprobado en la junta de gobierno, el día 17, lunes, sería festivo local, con todas las implicaciones que esto conlleva para que se puedan organizar las empresas, comercios y grandes superficies. El año pasado, debido a la pandemia, hubo que cambiar ese día festivo (25 de mayo), que se pasó al 7 de septiembre, víspera del Día de la Patrona, y el Ayuntamiento además tuvo que cancelar la Feria de Primavera, al coincidir con el estado de alarma decretado por la primera ola de Covid-19.

En esta ocasión, y aunque aún están lejanas en el calendario, existe la incertidumbre respecto a si se podrá o no instalar la feria para esa fecha, ya que en caso de que se siguieran manteniendo las limitaciones de aforos y medidas de seguridad difícilmente podrían instalarse las casetas por falta de rentabilidad, ya que como apunta el concejal David Calleja, la finalidad última de la feria, además del encuentro y la convivencia, "es generar economía".

Se estarían barajando otras opciones, como celebrar la feria en el casco urbano de la ciudad, transformando de alguna forma la propia localidad en un gran recinto ferial, aunque se trata de una idea que está todavía en estudio y en última instancia se desconoce si se optaría por esta posibilidad.