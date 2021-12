"El gobierno de PP Y Cs, junto a Vox, reconocen que subirán el recibo del agua un 5,1%"

En la tarde del miércoles, durante el pleno ordinario, desde Izquierda Unida se elevó una moción en la que se rechazaba la subida del recibo del agua en un 5,1% que el gobierno municipal, junto a Vox, aprobaron a finales de octubre en el Consejo de Administración de Apemsa.

El concejal Millán Alegre, durante la sesión plenaria admitió que se llevará a cabo dicha subida de cara al año 2022, declarando que dicho incremento en el recibo del agua sería de 11,51 euros de media. Para el concejal José Luis Bueno “es una vergüenza que este gobierno, además de incumplir su programa electoral en el que reivindicaban que iban a congelar e incluso a bajar impuestos y el precio de las tasas municipales, no sólo mienta de forma descarada, sino que además estén gobernando en contra de los intereses de las familias portuenses”. Además “esos números que cuenta el gobierno, porque una vez más no nos han facilitado la información pertinente después de que se la hayamos requerido, no son los que nos salen a nosotros, ya que la subida del 5,1% dependerá del consumo de cada casa”, señala.

En palabras del edil “cabe recordar que tal y como dijimos en su momento la privatización de Apemsa, que generó una enorme contestación social y ciudadana, convertiría un bien de primera necesidad como es el agua en una mercancía y traería consecuencias como las que veremos el próximo año, que pagarán los portuenses”.

Para finalizar, Bueno afirma que “una vez más vemos como PP, Ciudadanos y Vox sólo miran por garantizar los intereses de empresas como Aqualia, para que sigan agrandando sus beneficios, en vez de mirar por el bienestar de la ciudadanía".