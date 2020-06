La generación de Federico y Julia

Los aprendizajes esenciales de la vida llegan a nosotros sin que nos demos cuenta, en momentos triviales que quedan en el cuarto de atrás hasta que un día, de pronto, asoman y hablan con otro lenguaje, desde una perspectiva que solo pudimos ganar con el paso del tiempo. Yo ahora sé que viví uno de esos momentos cuando tenía seis o siete años y mi padre me enseñó a montar en bicicleta. Yo pedaleaba insegura mirando al suelo, encogida por el miedo a caerme, hasta que él me dio el antídoto contra el miedo: “No mires a las piedras, que te vas contra ellas: mira hacia donde quieras ir”. He tenido que vivir toda una vida, ir a la universidad, convertirme en trabajadora y madre de adolescentes, escribir libros, luchar, viajar, conocer la felicidad y la amargura, la dureza de la vida y su belleza, para comprender que cuando mi padre me dijo aquello me estaba dando la instrucción más certera para vivir. Uno de esos aprendizajes esenciales.

Mi padre falleció hace diez días en el hospital, a la edad de casi 86 años. Se llamaba Federico. Murió después de dos semanas de agonía, mientras mi madre, que se llama Julia, aguardaba noticias en casa, esgrimiendo ante la incertidumbre la asunción de lo que no depende de nosotros, con la serenidad de quien encaja el dolor y la lucha por la supervivencia como otro de esos aprendizajes esenciales, uno que ellos, como toda su generación, adquirieron desde muy niños, el aprendizaje de la fortaleza ante la adversidad.

La de Federico y Julia es una generación irrepetible: nacieron en una guerra; fueron niños en los tiempos del hambre; idearon un futuro con la inspiración de películas de Hollywood y lo modelaron en la emigración o el impulso heroico a una vida mejor que, contra todo pronóstico, ellos hicieron posible; aprendieron a ser padres en los años de la transición; educaron a sus hijos en una libertad que ellos no habían conocido y para ello se reinventaron cuanto fue necesario. Y ahora esa generación comienza a despedirse en medio de una pandemia. Pero toda su vida fue como ese gran silencio del que hablaba Unamuno, uno que sostiene los sonidos del mundo, el silencio del fondo del mar, que siempre olvidamos porque, el mar, lo confundimos con su superficie.

Pienso en las manos encallecidas de mi padre, en la mirada inteligente de mi madre pese al llanto, y acuden a mi memoria, como fotografías positivadas, mil recuerdos que, de pronto, entiendo que fueron aprendizajes esenciales. “No mires a las piedras, mira hacia donde quieras ir”. Una instrucción que, ahora lo sé, latía en aquellos libros mecanografiados en los que Federico, con más de cuarenta años, estudiaba Física y Matemáticas… él, que de niño apenas había podido ir al colegio; latía en el pluriempleo; latía en los vestidos que Julia cosía en su taller de modista dispuesto con primor en una salita de su pequeño apartamento, acogedor, lleno de fotos y dedales de souvenir; latía en los cuadernos donde ella anotaba las cosas que leía y sorprendían su imaginación despierta, las copiaba para que no se le olvidasen… Latía también en los primeros veranos con vacaciones, ya en los años setenta, cuando al fin, ya en la edad adulta, ya convertidos en padres, pudieron conocer el mar y la vida expansiva de agosto y los vientos diversos, tan distintos del pueblo de Extremadura del que procedían.

Federico y Julia podrían haber sido muchas cosas si no hubiesen pertenecido a su generación, sino a la mía. Pero ellos nunca lo han sabido, quizás porque nosotros, en los años ochenta y noventa, en nuestra juventud inconsciente y universitaria, pensábamos que eran miopes, como si ellos no entendiesen nada sobre aquella libertad que creímos que era nuestra, cuando en realidad había sido creada por ellos para nosotros partiendo de la nada. Nunca supieron que fueron autodidactas, creativos, audaces, maestros de la reinvención. Las personas de esa generación, que nunca esgrimieron consignas sino hechos, que afrontaron la vida sin pancartas ni aspavientos, que tejieron la intrahistoria de la democracia desde un coraje anónimo y creativo, esas personas se preguntan, entre el orgullo y la sorpresa, de dónde ha brotado esta otra generación, la de sus hijos, instruida, leída, la primera totalmente alfabetizada de un país que fueron ellos quienes sacaron de la pobreza, la dictadura o la cortedad de miras. Esa es la única ignorancia, la única miopía que tuvieron: no entender que somos su obra.

En la recta final de esta primavera del 2020, hay un silencio triste en las jacarandas. Sus flores pegajosas caen con el viento de levante y, mientras camino sobre ellas, veo banderas que ondean a media asta. Es el homenaje mudo hacia quienes se quedaron en el camino en la lucha contra un virus que nos cambió la vida. También ondean a media asta las banderas en mi corazón. Pero Julia, que llora a Federico, alza en silencio otra bandera, la de la memoria, y decide seguir adelante. Afronta su duelo y, entre lágrimas, elige cuidarse, seguir leyendo, seguir paseando, seguir contando su historia a sus nietas… Sus nietas… otra generación más: la primera del virus, la de las videoclases, la juventud de las distancias y las redes sociales, nuevos depositarios de esa instrucción esencial de Federico, que también Julia trasmite con serenidad y valentía: “No mires a las piedras, mira a donde quieras ir”.

Qué extrañas están las calles tras el confinamiento, qué raros resultan los mirlos que vuelven como si nada hubiese ocurrido, mientras aletean tantas preguntas sobre las cosas que deberemos reconstruir. Quizás todo sea cuestión de elegir bien dónde buscamos las respuestas. Esa generación, la de los niños de la guerra, los ancianos de la pandemia, la generación de Federico y Julia, tiene las claves de la reinvención. Escuchemos su historia. Ellos saben cómo se forja el valor.