La Gaviota celebra los avances en la accesibilidad de aparcamientos en El Puerto

La Asociación La Gaviota de Personas con Diversidad Funcional valora positivamente los recientes avances en materia de accesibilidad urbana en la ciudad, fruto del diálogo y la colaboración mantenidos con el Ayuntamiento.

En las últimas semanas se ha procedido a la adecuación de varios aparcamientos reservados para personas con discapacidad, adaptándolos a la normativa vigente en cuanto a señalización, acceso, dimensiones y número de plazas disponibles. Esta actuación responde a una de las principales demandas que la asociación venía trasladando en sus reuniones con los responsables municipales.

Los trabajos de adecuación se han realizado en distintos puntos del municipio, concretamente en las calles Doctor Muñoz Seca, Santo Domingo y Cardenal Tarancón, así como en las avenidas de las Américas y de la Diputación, y en la plaza Jardín de Cano, mejorando con ello la accesibilidad y el cumplimiento normativo en zonas de gran tránsito y uso ciudadano.

Según la normativa las plazas reservadas para personas con movilidad reducida deben estar situadas en itinerarios accesibles y debidamente señalizadas tanto en el suelo como con señal vertical. Además, deben localizarse lo más cerca posible de accesos peatonales o edificios principales, garantizando un uso seguro y cómodo para sus titulares, pero por desgracia es bastante común que no se cumplan, o que otros usuarios no respeten su uso (aunque esta es otra problemática de concienciación ciudadana).

“Estos avances demuestran que el trabajo constante y el diálogo constructivo dan resultados. La accesibilidad no es un lujo, sino un derecho que tenemos, falta mucho pero celebramos que el Ayuntamiento muestre sensibilidad y disposición para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad, esperamos que sigamos por este camino”, ha señalado Manuel Pérez Navarro, presidente de la asociación La Gaviota.

La entidad subraya que aún queda camino por recorrer, pero considera que la adecuación de los aparcamientos es un paso importante hacia un municipio más inclusivo y accesible para todos. La entidad continuará colaborando con las autoridades locales para identificar nuevas áreas de mejora y velar por el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de accesibilidad universal.