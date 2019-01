La Flave reclama a los portavoces municipales la urbanización en el nuevo ambulatorio de la zona norte

El Ayuntamiento de El Puerto no sabe de dónde va a sacar el dinero para las obras de urbanización del entorno del nuevo centro médico Ángel Salvatierra, en la zona norte. Así se ha conocido tras la reunión que los representantes de la Federación Local de Asociaciones de Vecino (Flave), han mantenido esta mañana con Antonio Fernández (concejal de Economía), Matilde Roselló (concejala de Participación Ciudadana), Carmen Ojeda (concejala de Obras y Mantenimiento), el técnico de urbanismo Jesús Sevilla y los concejales Javi Bello (PP) y José Antonio Oliva (Levantemos). En el caso de Ciudadanos el partido envió a una representante ya que su portavoz, Silvia Gómez, no pudo acudir por motivos personales. "No importan ya ni los colores, ni los partidos políticos. Queremos ya una solución", aseguraba al principio del encuentro de forma tajante el representante vecinal Enrique Vallejo, quien estuvo acompañado por la presidenta Milagros Muñoz y la vicepresidenta, Mercedes Toronjo.

Y la cosa no es para menos ya que, siempre en un tono amable y coloquial, los vecinos han trasladado a los políticos el temor de no realizar dichos trabajos a tiempo ya que la actividad en el centro sanitario no comenzará hasta que no hayan finalizado los trabajos exteriores. De esta manera, saber cuándo se va a realizar las obras se ha convertido en la cuestión fundamental, a la que el Ayuntamiento no ha sabido respondes. "Hemos recibido una respuesta negativa por parte de la Intervención", asegurada durante la reunión Antonio Fernández. "Se ha alegado a dos motivos principales: por un lado, el suelo no es de titularidad pública (las obras no están dentro de sus competencias), y por el otro, no hay ningún garante de que este dinero se pueda volver a recuperar".

Para entender mejor esta historia, hay que remontarse unos años atrás, concretamente a los inicios de las obras de dicho centro de salud. En un principio los trabajos, valorados en 4.309.667,16 euros, dependía de la Junta de Andalucía. Sin embargo, dicha institución regional indicó al Ayuntamiento que no disponía de presupuesto para realizar las obras de urbanización. De esta forma, en 2017, la Corporación Municipal (con más o menos recelo), aprobaba por unanimidad el punto del Pleno donde el Ayuntamiento se comprometía a adelantar el importe necesario. No obstante, con lo que nadie contó fue con la necesidad de establecer un convenio donde quedase concretado la intención de La Junta por devolver ese dinero. "En el pleno se aprobó que el Ayuntamiento adelantaba el dinero, pero no que renunciará a ello" , ha querido dejar claro Fernández en la reunión. "Si lo hubiéramos sabido no hubiésemos llevado la propuesta a pleno, o bien lo hubiéramos hecho bajo la cláusula de que dependía de la firma de un convenio".

Por el momento en este centro de salud, que paradójicamente ha sido acabado sietes meses antes de lo previsto, sólo queda la instalación del resto de material y dotación. Ahora el tiempo apremia y los vecinos, que llevan luchando durante años por este centro de salud, intentan encontrar soluciones ante el temor de que las instalaciones sufran averías o robos . "Allí ya hay maquinaria y las instalaciones están muy bien preparadas. Como aquello esté acabado y no se puede abrir, o se echa a perder o se meten los okupas", aseguran los representantes vecinales. Por su parte los políticos, que también han mostrado su inquietud ante este problema, ya han barajado algunas soluciones que serán estudiadas durante los próximos días, hasta la reunión que volverán a mantener el 7 de febrero.

De todas ellas, la primera que se ha descartado es la firma de un convenio ya que dicho trámite puede suponer otra demora de seis o siete meses. Asimismo otra opción que está siendo evaluada actualmente por los técnicos de urbanismo es la de reducir el importe de los trabajos y llevar a cabo un proyecto mucho más barato. "La idea inicial era la de urbanizar tres calles que conforman una U", explicaba Jesús Sevilla. "Se está estudiando la posibilidad de trabajar sólo en una de las calles y convertirla en una vía de doble sentido que llegue hasta la zona de ambulancias y en la que se pueda dar la vuelta al final". La tercera y última alternativa que se baraja es la apertura de diálogo con los organismos encargados de dar subvenciones, como los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra).

"Todo esto me sorprende como ciudadano", explicaba Enrique Vallejo tras conocer las alternativas. "No entiendo como estando Sánchez en el Gobierno o Salvador de la Encina (actual diputado por Cádiz y hermano del alcalde), David de la Encina no coja y se plante en Madrid para hablar con ellos. Si hace falta que vaya. ¿Por qué no lo hace si el centro de salud fue una promesa de Susana Díaz?"