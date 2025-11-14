La firma danesa Normal se suma a la oferta comercial de El Paseo

El Paseo amplía su oferta comercial con la llegada de la cadena de retail danesa Normal, que abrirá su nueva tienda en el centro comercial el miércoles 26 de noviembre.

La compañía, que se distingue por sus precios competitivos, tiene casi 950 tiendas repartidas por Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia y Portugal. Su gama de productos incluye más de 4.000 artículos de las categorías de cuidado del cabello, cuidado de la piel, productos del hogar, cosméticos, papelería o bebidas, con marcas como L’Oreal, Gilette, Colgate o Ajax.

Con motivo de esta importante apertura, la marca tiene preparadas sorpresas y sorteos para todos los clientes que deseen conocer el establecimiento en el día de su inauguración.

Durante toda la jornada, en horario de 10:00 a 22:00 horas, encontrarán una ruleta con la que pueden conseguir premios directos en tienda. Además, tendrán la posibilidad de participar en una divertida dinámica en la que tienen que apostar por el precio justo de un palé de sus productos, el afortunado que lo adivine, se lo llevará a casa. Asimismo, todos los 300 primeros clientes se llevarán una bolsa con productos regalo el mismo día de la inauguración.

La llegada de Normal refuerza la oferta comercial del centro comercial portuense, ofreciendo así una variada oferta a sus clientes, que ya cuenta con otras marcas líderes como Pull&Bear, Kiabi, Parfois, Décimas o Carrefour, entre otras.