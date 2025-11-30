Final del Máster Regional de Veteranos de Pádel celebrado en El Puerto

Este domingo se ha celebrado la final del Máster Regional de Veteranos – Trofeo Aires de Jaén 30*, una competición que ha reunido a jugadores de toda Andalucía durante el fin de semana en el Club de Pádel La Central.

El evento forma parte del Circuito Andaluz de Veteranos de Pádel, organizado por la Federación Andaluza de Pádel (FAP), que celebra pruebas provinciales y regionales a lo largo de todo el año en distintas sedes andaluzas, como Sevilla, Málaga o Cádiz. La edición celebrada en El Puerto ha contado con la participación de 53 parejas clasificadas por ranking y distribuidas en categorías femeninas (+35, +40, +45, +50, +55) y masculinas (+40, +45, +50, +55, +60).

Durante la competición destacó el brillante papel de varios representantes locales. En +55 Masculino, Jorge Sanmartín y Fernando Vecchi lograron una destacada victoria, mientras que en +55 Femenino las portuenses Ana Castañeda y Carmen Alegre se alzaron con un meritorio subcampeonato, dejando el pabellón portuense en lo más alto.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, subrayó la importancia de que El Puerto sea sede de pruebas de este nivel: “Es un orgullo para nuestra ciudad acoger competiciones que reúnen a deportistas de toda Andalucía y que demuestran que el deporte no tiene edad. Seguiremos apoyando iniciativas que fomenten una vida activa y que consolidan a El Puerto como referente deportivo en la provincia.”

A la entrega de premios asistieron, además del concejal, el secretario general de la Federación Andaluza de Pádel, Manuel Sánchez, y el responsable Territorial de Cádiz, el portuense Francisco Pérez de Gracia Bastida, quienes destacaron el excelente desarrollo del torneo y la calidad de las instalaciones del club anfitrión.

La prueba ha repartido 6.200 euros en premios, combinando metálico y productos, con recompensas para campeones, subcampeones y clasificados por grupos, incluyendo material deportivo y aceite de oliva virgen extra de gran calidad.

El Ayuntamiento agradece a la Federación Andaluza de Pádel, al Club de Pádel La Central y a todos los participantes su implicación en un evento que ha reunido a jugadores, familias y aficionados, contribuyendo a la promoción del deporte y del turismo deportivo en la ciudad.