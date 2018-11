El Puerto celebra este fin de semana el Oktoberfest

Las bodegas de San José (situada en la plaza de Toros) albergará durante este fin de semana el Oktoberfest (también conocido como la fiesta de la cerveza alemana). En este evento, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, se podrá disfrutar de la gastronomía alemana y de distintas actuaciones, todo ello regado -¡cómo no!- con una buena jarra de cerveza Paulaner. Así mismo, en el recinto estará disponible una zona infantil, y se celebrarán distintos concursos. De los platos disponibles destaca el codillo de cerdo con chucrut. Imprescindible. A ello se le suman otros platos más populares, como el pollo asado, tablas de quesos, tablas de patatas con salsa, ensaladas variadas. Igualmente, aquellos que no sean amantes de la cerveza no tienen escusas, ya que también se podrán pedir vinos y copas para la sobremesa.

"El motivo de celebrar este festival en noviembre se explica en que queremos demostrar que la cerveza se puede consumir también el resto del otoño", explicó esta mañana durante la presentación del evento Mariola Portilla, copropietaria de Línea 2, una de las empresas impulsoras de esta idea. Junto a ella, también se encontraban presentes los representantes del restaurante-bar Zaccaría, Kapote y Vic Catéring, las otras tres empresas que han impulsado esta cita. "Con esta actividad estamos consiguiendo sacar la actividad fuera del verano y convertirnos en un referente cultural", coincidía con Mariola el concejal de Medio Ambiente José Luis Bueno. "En casos e iniciativas como esta, siempre van a contar con la ayuda municipal". Igualmente, al evento también acudió el alcalde David de la Encina, quien ha realizado un llamamiento a todos los habitantes de la Bahía "para que acudan a este evento". "Hay que trabajar mano a mano entre lo público y lo privado", aseguraba De la Encina. "Esta es la manera de demostrar que las cosas se pueden sacar con ilusión y con trabajo, demostrando que El Puerto está vivo".

El Oktoberfest comenzará el viernes, desde las 20:00 horas a las 02:00 horas. La fiesta continuará el sábado a las 13:00 horas y se alargará durante todo el día, hasta las 02:00 horas. El domingo, último día, el horario será de 13:00 horas a 19:00 horas.