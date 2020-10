Las familias que piden una vuelta al cole segura y voluntaria formarán una asociación

Las familias que reclaman una vuelta al colegio segura y voluntaria se han concentrado este miércoles a las puertas del Ayuntamiento. Allí han leído un comunicado que han vuelto a entregar en el registro municipal, como ya hicieran con uno anterior sobre el que no han obtenido respuesta.

Este grupo de padres y madres ya está en proceso de crear una asociación para tener más fuerza. La asociación se llamará Familias Unidas Caballito de Mar.

En el comunicado reconocen que la situación "es complicada para todos, en especial para los directores, pero también es complicada y mucho para algunas familias con niños en edad escolar que tienen familiares convivientes con alguna patología o que ellos mismos la tienen y no hay forma que algunos directores lo comprendan. Por más que se les explica o se les envían documentos médicos de la enfermedad o patología, se basan en decirnos que el niño debe ir a clase ya que no pueden ser cómplices del absentismo de los niños. Tenemos las manos atadas y el corazón en un puño todos los días. La decisión de no llevar a los niños nos está costando la salud a las familias, ya que queremos lo mejor para nuestros niños y nosotros también. Por un lado, si no los llevas, pensamos que qué malas familias somos ya que estamos protegiendo a nuestros niños a nivel sanitario, pero sin embargo, les privamos de su enseñanza diaria del nuevo curso porque los políticos decidieron que era obligatorio dar clases presenciales y no dieron otra opción, cuando con más docentes lo hubiesen solucionado. Y por otro lado, si los llevamos, sufrimos igual o más porque cualquier día puede venir contagiado de su clase, sin saberlo y siendo asintomático y contagiar su padre o madre con patología de riesgo y exponerse a la muerte que estamos viendo que se producen diariamente", señalan.

Estos padres piden, por tanto, poder elegir la modalidad de enseñanza on line, presencial o semipresencial; que haya más docentes sustitutos en los centros; que bajen las ratios en las aulas; que los directores de los centros atiendan personalmente a cada padre, en función de su caso personal; que se amplíen las distancias de seguridad y que se instale en El Puerto un punto Covid, entre otras cosas.

Finalmente, piden "que la efectividad del derecho fundamental a la educación, en su desenvolvimiento como obligación de asistencia a clase, se contrapone a otro derecho fundamental: el derecho a la vida, en su manifestación del derecho a la integridad física, no sólo de los menores, sino de sus familiares convivientes".