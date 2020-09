Las familias portuenses se organizan por una vuelta al cole segura

Numerosas familias de El Puerto con niños en colegios e institutos -en torno a 300 padres y madres- se están organizando para pedir un nuevo curso seguro y voluntario.

Entre sus objetivos está pedir a las administraciones una vuelta a las aulas segura, con las máximas medidas de protección para el alumnado. Para ello se ha creado un canal de comunicación en la red social Facebook, a través del grupo 'Por una vuelta al Cole segura'.

Estas familias recuerdan, a través de un comunicado, que "el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las autoridades administrativa deberían atender como consideración primordial al interés superior del menor".

Así mismo, recuerdan que se debe asegurar al menor la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y con este fin tomar las medidas administrativas adecuadas.

Para estas familias "la decisión unilateral por parte del Ministerio de Educación y de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de abrir los centros educativos sin las medidas de protección necesarias para garantizar al cientos por cien que no habrá riesgo de contagios de la Covid 19 y la obligatoriedad de la asistencia de los niños a los centros educativos ha generado una sensación de total desprotección y desprecio".

Añaden que "necesitamos hacernos oír, tenemos la obligación de proteger a nuestros hijos y es lo que vamos hacer, protegerlos contra viento y marea, sin descanso, sin dudas y sin temores a las amenazas lanzadas por parte del Gobierno Central y la Junta de Andalucía hacia las familias que decidan no llevar a sus hijos a los centros escolares hasta que no se cumplan todas las medidas de seguridad y exista riesgo cero de contagios durante esta crisis sanitaria mundial".

También expresan que "no queremos que pierdan el curso pero sin duda alguna no queremos ni estamos dispuestos a perder a un hijo o un miembro familiar por contagio. Nuestra propuesta es clara, las familias decidimos si queremos que la formación sea presencial, semipresencial o vía online. Pedimos una vuelta segura a las aulas para aquellas familias que decidan llevar a sus hijos a los centros para su conciliación familiar y una continuidad de la formación en casa para las familias que aboguen por ello".

Para estos padres "la libre elección del modelo de formación bajaría la ratio en las aulas, contribuyendo a mejorar las medidas de seguridad como la distancia y la limpieza y a disminuir posibles contagios tanto de estudiantes, docentes y familias".

El objetivo de estas familias es "salvaguardar la salud de nuestros hijos y familias y contribuir a la protección de toda la comunidad educativa. No es racional que los centros educativos sean los únicos en no tener obligatoriedad de cumplir de forma estricta con la normativa vigente y las recomendaciones sanitarias actuales en toda España".

También explican que "al no cumplirse al cien por cien las medidas de seguridad en las aulas de los centros educativos de nuestra ciudad, ya que en algunos centros las aulas son de 25 y de 38/40 alumnos en clases. Por otro lado los centros concertados que son de una o dos líneas (la mayoría) son edificios masificados de alumnos. Pedimos la utilización de edificios públicos próximos a los centros educativos para su uso como centros para formación. Pensamos que nuestros hijos no son conejos de indias, sólo queremos que estén seguros".

Estas familias no entienden "cómo en marzo fue todo tan extremo y ahora, sin haber terminado la pandemia y con contagios, se pretenda que los niños vuelvan a los centros como si no pasara nada. Estamos ante una pandemia mundial con sus graves consecuencias que afectan a todos y no tenemos las suficientes medidas de protección. Lucharemos por la salud de nuestros hijos y familias contra viento y marea", aseguran.