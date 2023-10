"Hay una estrategia para acabar de forma definitiva con la participación ciudadana en El Puerto"

El PSOE local ha denunciado que "existe una estrategia por parte del gobierno de Germán Beardo para terminar de manera definitiva con la participación ciudadana y social en la ciudad de El Puerto", y ha anunciado la "firme oposición de los socialistas a todo lo que sea recortar participación y voz a nuestros vecinos y vecinas y a los colectivos".

Así lo ha indicado la concejala M.ª Eugenia Lara, quien lamenta "la actitud de la concejala de Relaciones con la Ciudadanía, Silvia Gómez, quien, a petición de las asociaciones vecinales de contar con recursos para realizar sus actividades, las emplazó "a buscarse la vida". Lo que a juicio de Lara "es un auténtico desprecio y ninguneo a la labor de estas entidades y a las personas que se encuentran al frente de ellas".

"Esta vergonzosa respuesta la dio la concejala popular en el transcurso del primer Consejo de Igualdad del mandato", afirma Lara, que fue celebrado la semana pasada, "del que además es presidenta".

Mª. Eugenia Lara ha explicado que "en dicho Consejo se encargó también de dejar claro que este órgano no es vinculante y que la última palabra la tiene el gobierno porque tiene mayoría absoluta", y añade que "de hecho, no solo lo dijo, sino que dio buena cuenta de ello al no aceptar ninguna propuesta de las entidades para la conmemoración del próximo 25N, propuestas que antes había solicitado que se propusieran en el seno del Consejo, donde además, Silvia Gómez se dedicó a mirar el móvil cuando estaban interviniendo las asociaciones”.

En relación al Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se abordó en dicho Consejo, desde el PSOE se muestran en contra de la "decisión unilateral de no celebrar la tradicional manifestación con los centros educativos", ya que, como ha señalado Lara, "eliminar esta actividad es eliminar de un plumazo el trabajo que se ha venido haciendo con los centros educativos y la labor de concienciación con los institutos, en una etapa como la adolescencia, donde es esencial la formación y la concienciación contra la violencia de género, para evitar que se manifieste y para saber detectar si está ocurriendo”.

Los socialistas insisten en que "es un error que en El Puerto, declarado Municipio Libre de Violencia de Género, se tomen estas decisiones y además de la manera en la que se toman, con el rodillo de la mayoría absoluta y sin escuchar a los representantes ciudadanos".