El estadio portuense José del Cuvillo ya cuenta con nueva iluminación

El estadio José del Cuvillo ya cuenta con un nuevo sistema de iluminación. Se trata de una actuación muy esperada que dota al estadio de luminaria de categoría 2, homologada para competiciones nacionales, gracias a la colocación de 20 focos LED de 1.200 W distribuidos en cuatro torretas. A partir de ahora, el estadio podrá acoger partidos también en horario de tarde y noche.

Con esta intervención, el Ayuntamiento atiende una demanda histórica del Racing Club Portuense y su afición, modernizando una instalación clave del deporte local tras años de deficiencias en este aspecto.

El alcalde, Germán Beardo, afirma que "esta mejora sitúa al José del Cuvillo en el nivel que merece el Racing Club Portuense, y demuestra que seguimos apostando por el deporte y sus infraestructuras en El Puerto."