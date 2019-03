"El mundo del croquet está rodeado de muchos tabúes que no son ciertos"

Muchos consideran que la falsa modestia debería formar parte de la lista de los siete pecados capitales. Si esto fuera así, no cabría la menor duda de que El Puerto iría de cabeza al infierno.

Muchos son los ámbitos donde la ciudad destaca y pasa desapercibida sin saber presumir -o quizás vender- sus encantos. Ahora, al igual que en otros muchos casos, la ciudad se ha convertido en uno de los enclaves a nivel nacional más importantes para practicar croquet, el deporte nacido en Francia que consiste en golpear con un mazo cuatro bolas (siguiendo un orden) que deben entrar por seis aros (que también deben seguir una secuencia). Durante los siglos XIX y XX esta disciplina ha tenido un gran seguimiento tanto en los países como en las colonias anglosajonas, donde ha sido muy practicada. Pero eso ha sido así hasta hoy, cuando El Puerto tiene a uno de los mejores jugadores de España.

Él es el portuense de adopción Rafael Romero, quien en esta ocasión ha sido el protagonista de una nueva edición de los ‘Encuentros con la prensa’ en el bar-restaurante Zaccaría. En esta reunión, donde se ha mostrado muy cercano, Romero ha dado a conocer este deporte que, a priori, suele ser relacionado o encasillado como una disciplina propia de clases elitistas. “El mundo del croquet está rodeado de muchos tabúes que no yo no los considero correctos”, explica este deportista que en octubre del año 2017 ganó la X edición del Campeonato de España. “Es cierto que hace 25 años, cuando este deporte llegó a España, estaba vinculado con la gente que tenía más posibilidades de viajar, pero hoy en día, cada vez se está popularizando más”, explica este profesional que pertenece al equipo español de croquet, donde ha disfrutado de momentos tan emocionantes como el vivido en el Mundial del año 2016, cuando sonó el himno nacional. “Representar a mi país ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dado este deporte”.Y como no podía ser de otra manera, la cabeza de este crecimiento la lidera el Real Club de Golf de Vistahermosa, donde desde hace varios años se celebran distintas competiciones como el Campeonato de España y el Campeonato de Europa. En concreto este club, que se posiciona como uno de los más importantes a nivel nacional, posee tres campos que reúnen las condiciones necesarias para jugar a este deporte: un terreno rectangular liso, nivelado y con la hierba casi cortada al ras. “En el caso de El Puerto se trata de un club privado, pero hay otros sitios donde se puede alquilar un campo de croquet igual que una pista de padel”, explica Romero, para quien este aumento de la popularidad se debe principalmente a que “es un deporte que al inicio presenta muy pocas barreras. No hace falta equipación (sólo el mazo), puede ser mixto y no hay edades. Es un deporte que se puede practicar desde que tienes capacidad hasta que dejas de tenerla”.