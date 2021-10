Javier Ruibal: “Cantar en El Puerto siempre tiene una emoción especial”

-Por fin le vamos a poder ver en su tierra, en el teatro Pedro Muñoz Seca, después de varios retrasos en la programación de este concierto. ¿Se ha hecho muy larga la espera?

–Sí, en realidad estaba previsto en principio para noviembre de 2020, programación que se canceló, y después para la pasada temporada de primavera, que también hubo que cancelar. Lo importante es que finalmente se va a poder celebrar, aunque es cierto que ha sido un tanto penoso que por cuestiones meramente burocráticas las entradas se hayan puesto a la venta tan solo una semana antes. Para mí este concierto es de los más importantes, porque cantar en El Puerto tiene una emoción muy especial.

–Su último trabajo recoge canciones compuestas durante el confinamiento de 2020. ¿Qué supuso para usted esa etapa, cómo la vivió?

–Estaba en Madrid y lo viví como todos, con mucha in certidumbre y angustia al principio y después, para evitar caer en el desánimo, me dediqué a componer, a escribir y así me libré un poco de lo que estaba ocurriendo.

–Uno de los temas que incluye el disco ‘Ruibal’ es ‘Intemperie’, que le dio la gran alegría de recibir un Goya a la Mejor Canción. ¿Es de los premios de los que se siente más orgulloso?

–Es el más vistoso, todo lo que rodea al cine es muy glamuroso, pero cada premio tiene algo, por ejemplo el Premio Nacional de las Músicas Actuales (recibido en 2017) me emocionó mucho, porque era la consideración de que formas parte de la cultura musical de tu país y que has aportado algo como para que te den ese premio a toda una carrera.

–Hablando de reconocimientos, el próximo 16 de diciembre recoge por fin en El Puerto el título de Hijo Predilecto, cuya entrega también se pospuso por la pandemia. ¿Le hace ilusión?

–Claro, me hace muchísima ilusión y me emociona. Uno piensa que hay tanta gente que lo merece y que hacen labores tan necesarias... No digo que la mía sea inútil pero hay otras que son más importantes y que requieren mayor dedicación, como la de aquellos que se dedican a la solidaridad. Uno siempre piensa que esa gente lo merece más, pero cuando te lo dan a ti pues tampoco te amarga, al contrario, te endulza la vida y te da mucha emoción.

–Quien compre este disco no solo se lleva trece canciones para escuchar, sino también trece relatos inéditos y trece acuarelas alusivas a las canciones. Es todo un lujo en estos tiempos de usar y tirar...

–Es una forma de llevar la contraria a los acontecimientos. Hemos ido rompiendo de alguna forma los lazos que los artistas tenían con su público. Cada disco yo lo he concebido siempre como un conjunto, la escucha debe tener algo de ceremonia, escuchar un disco entero era antes contemplar el trabajo de un tiempo y de una etapa del artista que te gustaba, veías su evolución. No era el picoteo caprichoso que tenemos ahora con las redes y las plataformas. Lo hice sobre todo por devolverle al disco su rango y tuve además tiempo suficiente para escribir, en los cerca de tres meses de confinamiento, el tiempo necesario para concentrarme en hacer lo que quería. Estoy muy satisfecho con el resultado, pero lo más importante para mí fue el poder ir a contracorriente.

–En el concierto de este sábado le acompañan de nuevo en el escenario sus dos hijos, Javier y Lucía.

–Sí, estarán conmigo. Estoy muy a gusto con ellos en el escenario, y ahora mucho más. En este tiempo hemos necesitado agarrarnos a los cariños, a los amores, a los afectos y a las amistades profundas. Es de las cosas por las que hemos sobrevivido, además de cuidarnos y evitar los contagios. Andar juntos de nuevo trabajando, después de un periodo largo de tiempo, es muy bonito. Además lo que ofrecemos, aunque es mi repertorio, incluye con su participación una frescura diferente, porque ellos son de otra generación y tienen otra perspectiva y otra manera de aportar. Espero que la gente lo disfrute. Vamos los tres juntos con toda la ilusión.

–Lleva ya casi 40 años dedicado a la música. ¿Qué le diría a alguien con inquietudes y con talento que esté empezando ahora?

–Le diría que no escuche mucho ruido de fondo, que escuche a sus maestros pero que no los imite, para crear algo propio. Que evite el pelotazo y vaya al hecho de tener una carrera larga para poder estar toda una vida componiendo y recibiendo el mejor de los premios, que es el cariño del público.

–El gobierno central ha anunciado un bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años en 2022. ¿Qué le parece esta iniciativa?

–Yo creo que lo más importante que debe hacer un gobierno es crear afición a la cultura. Más que darte el dinero en mano para que lo gastes deberían reducir el precio de las entradas, para que puedas ir a muchos sitios durante más tiempo. 400 euros no duran nada, lo importante sería dar un acceso más asequible a la Cultura para todos los bolsillos, para facilitar la asistencia a un espectáculo o comprar libros, por ejemplo. Es importante que la cultura deje de ser un arma arrojadiza para los políticos, la cultura debe ser patrimonio de todos.