Entregados en El Puerto los premios de la III Ruta de la Tapa 'Muerde el otoño'

La III Ruta de la Tapa 'Muerde el otoño', que se ha desarrollado del 12 al 16 de noviembre con la participación de 20 establecimientos y que ha vendido 3.500 tapas, ha entregado sus premios. La convocatoria, organizada por la empresa Línea 2 Proyectos de Desarrollo SL, ha sido puesta en marcha por la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro, con la colaboración de las Concejalías de Fiestas y Turismo.

El jurado profesional, compuesto por el chef, docente y comunicador Dani Martínez, el agitador gastronómico Antonio Pareja y la sumiller y embajadora de los vinos de Jerez Ruth Amaya, ha decidido que el Premio al Sabor, dotado con 300 euros en productos de Soho’s y 198 euros en publicidad en Tic Tac Toc 21, recaiga en La bodeguilla del Bar Jamón, regentado por los hermanos Borja y María Fernández, por su tapa de bombón de carrillada ibérica sobre douxelle de setas y calabaza.

El Premio a la Innovación (300 euros en productos de Makro y 198 euros en publicidad en Tic Tac Toc 21), distingue a La Micaela, de José Paguillo, por “otoño entre hojas”, una composición de carrillada ibérica sobre hojaldre al tomillo, puré de boniato y perlas de zarzamora (sin gluten).

El Premio a la Creatividad, que concede 300 euros en productos de Duna y 198 euros en publicidad en Tic Tac Toc 21, va para Apriori, de Rosa Cruz y Gustavo Pumar, por “Otoburguer”, una mini – búrguer ahumada con chutney de higos, alioli de castaña y brioche de calabaza.

Por su parte el Premio a la Tapa Más Popular, decidido por el público, dotado con 300 euros en productos Ñam Ñam Cádiz, es para la citada tapa de Apriori.

El premio de 500 euros, sorteado entre las personas participantes que entregaron su pasaporte de votaciones correctamente cumplimentado, ha sido para Rosa María de Trías.

El teniente de alcalde de Comercio y Hostelería, David Calleja, y la concejala de Turismo, Olga de Navas, acompañados por los representantes de la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro José Paguillo y Mamen Fernández, han entregado los premios de una iniciativa que ha contado con la organización de la Agrupación, el patrocinio del Ayuntamiento y Hostelclinic y la colaboración de Soho´s, Makro, tictactoc21.com Ñam Ñam Cádiz, Duna Blanco Spritz, la Denominación de Origen Aceites Sierra de Cádiz (ha entregado botellas de AOVE a cada uno de los premiados y al jurado) y Cacao Pico (esta firma ha regalado una botella de Cacao Pico a cada restaurante que ha participado y una visita para 5 personas a la destilería en el caso de cada uno de los ganadores).

Ambos ediles subrayaron lo interesante que resulta esta propuesta gastronómica, que refleja el alto nivel con que cuenta la restauración local, una campaña que hay que seguir potenciando y que se revela como un atractivo turístico más. Los concejales agradecieron la colaboración de todos los que la han hecho posible, destacando el papel de Línea 2 y los números deparados pese a la climatología, en un mes como noviembre que es complicado para el turismo y la hostelería.