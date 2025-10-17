La entrega del premio al Mejor Empresario de El Puerto será el 14 de noviembre en Puerto Sherry

Una imagen de las instalaciones del Grupo Torrent en El Puerto.

Ya se conoce la fecha de entrega del premio al Mejor Empresario del Año en El Puerto, que este año ha recaído en el Grupo Torrent. Será el próximo viernes 14 de noviembre en el Hotel Puerto Sherry, en el transcurso de una cena de gala que comenzará a las 21:00 horas.

El premio cumple este año su 29 edición, antesala del 30 aniversario que se cumplirá en 2026.

El precio del cubierto para asistir a la cena es de 45 euros.

Torrent es una destacada empresa portuense que lleva más de cien años ofreciendo soluciones de cierres para los sectores del aceite de oliva, licores y vinos a nivel mundial, ya que cuenta, además de la de El Puerto y Jerez, con plantas de producción en India y Kenia, realizando una gran distribución en distintos continentes como América, Asia, Australia, África y Europa.