La enésima locura de Bello

Bello tiene que entender que ya no está jugando a ser político en NNGG, que tiene responsabilidades y no puede ir diciendo burradas o escondiéndose en que todo el mundo miente menos él.

Que su señoría Javier Bello, portavoz del gobierno, segundo teniente de alcalde de nuestro excelentísimo, presidente de la empresa municipal asuma como “fraude de ley” que un procedimiento cuya sentencia en primera instancia fue favorable a la empresa, y obviar que dicho procedimiento se encuentra actualmente en el supremo, es carecer absolutamente de criterio. Si Bello quiere hablar de fraude, que nos recuerde la campaña de #soluciones donde el PP vendió el equipo de “preparados” y ahora nos dicen que necesitan un alcalde en la sombra, que necesitan más cargos de confianza, que necesitan consejeros delegados y que necesitan gerentes con “sueldazos”. Esa campaña sí que ha sido un fraude, donde el perfil más valorado por todos, Carmelo Navarro, ha dimitido en menos de un mes. Un bochorno sin paliativos.

Su señoría Bello tendría que saber que, aunque existe sentencia, hay un recurso en el Supremo y por lo tanto existe todavía un procedimiento judicial entre este “enchufado” y la empresa municipal portuense que él preside. El Partido Popular comete el error de posicionarse de parte del “enchufado” vinculado al partido y en contra de los intereses generales de la empresa, lo que podría conllevar un delito de prevaricación.

La naturaleza de una empresa municipal puede diferir de los intereses políticos, su señoría Bello, al mezclarlo, parece olvidar que los primeros en lanzar un comunicado en contra de la readmisión del antiguo gerente, han sido los propios trabajadores de la empresa municipal, por lo que políticamente también esta llamando mentirosos a los trabajadores de la empresa que él preside.

Bello, en su absurda defensa, menciona 5 millones de una inversión en eficiencia energética, debería de saber que esa subvención europea no se pudo tramitar porque, aunque tenía unos intereses bajos y era positiva en líneas generales, nuestro ayuntamiento en 2015 por herencia “pepera’’ tenía un endeudamiento de más del 110%, por lo que desde el Gobierno Central del PP no nos dejaban tramitar este tipo de ayudas, es más ya nos rechazaron una que NO conllevaba intereses en 2016 y no fue hasta 2018 (sin el PP en el gobierno) cuando se bajó la deuda del 110% y sí se pudo tramitar.

Anecdótico es que la inversión que el gobierno central nos rechazó en 2016 fue previamente votada en contra por nuestro alcalde Beardo y todo el PP local. Pero a estas alturas lo que ya no es noticia es la ignorancia de su señoría Bello, que alude a que estos créditos se perdieron por la falta de Gerente, cuando estos fueron desestimados en Julio de 2015 y el Gerente termino su contrato en febrero de 2016.

Otro error garrafal de nuestro ilustre concejal de economía es que diga que la readmisión de este individuo que costara 600.000€ en tan solo una legislatura, es más barato que una posible indemnización de 42.000€, indemnización en el caso de perder el recurso o más grave todavía, retirarlo. Indemnización recordamos que ya está presupuestada, por lo que presupuestariamente hablando no supondría coste a las actuales arcas municipales.

Esta sarta de sandeces que ha soltado el portavoz del PP tiene un doble interés, distraer a la ciudadanía y sobre todo distraer a Cs, para que caiga preso de los propios trapos sucios del PP. Recomiendo a los consejeros de Cs que no se cieguen, que consulten a los técnicos, que consulten a los trabajadores y que, si no quieren acabar como medio PP, o sea imputados tengan tino en la decisión del próximo consejo de administración.