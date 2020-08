La empresa de los patrulleros amenaza al Ayuntamiento con retirarlos si no abona una deuda de 30.000 euros

Cuando parecía que la situación en la Policía Local no puede empeorar, el Ayuntamiento ha recibido un burofax de una empresa especialista en cobros que en nombre de la suministradora de los vehículos policiales entregados en sistema de renting, reclama mas de 30.000 euros por facturas atrasadas y le insta a la devolución de los vehículos por incumplimiento de contrato.

Según su reclamación, el Ayuntamiento les adeuda facturas de 2018, 2019 y 2020, que suman más de 30.000 euros y se informa al Consistorio de que si no entrega los patrulleros policiales y no procede al pago de las facturas atrasadas en 24 horas se iniciarán acciones judiciales y se solicitará la inserción del Ayuntamiento en la lista de morosos ASNEF.

Para la concejala de Vox Leocadia Benavente "esta es una muestra mas del tándem de incompetencia que forman Marina Peris y Javier Bello, que en trece meses no son capaces de solucionar ninguno de los problemas que van surgiendo en su gestión. Ahora, la amenaza de retirar los seis vehículos policiales es la puntilla a su nefasta gestión. De esos seis vehículos, en la actualidad sólo dos patrullan la ciudad, y los policías denuncian que no dan a basto para atender una localidad que en verano duplica su censo, obligando a priorizar según gravedad, con el consiguiente malestar de los ciudadanos que no obtienen la mejor respuesta de un servicio tan esencial como es el de la policía".

Benavente manifiesta que además “el estado de los patrulleros es lamentable. Tienen fallos continuos, sin aire acondicionado, se encienden los pilotos de aviso, en ocasiones no pueden superar los 50 kilómetros/hora, y además están sucios porque no hay empresa que se encargue de su limpieza desde finales de 2019. Es evidente que los policías no pueden trabajar con vehículos en ese estado, con coches en ocasiones prestados por la Concejalía de Medio Ambiente que no están preparados para las especialidades policiales, sin mamparas, sin luz rotativa y sirena. Son circunstancias que desmoralizan a la plantilla que ve cómo los responsables políticos no atienden unas demandas que van en beneficio de la ciudadanía.” Para Benavente, “el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos no está sabiendo estar a la altura en las necesidades de gestión, y El Puerto no se merece que la dejación de estos políticos nos lleve a estar en la lista de morosos. Son demasiadas situaciones negativas, con denuncias en la Fiscalía y Juzgados contra el equipo de Gobierno por las atracciones de Valdelagrana, el requerimiento de la Junta de Andalucía por las aglomeraciones en el ocio nocturno, la investigación que va a iniciar la Junta por el problema de aforo de la Plaza, anunciando posibles multas de hasta seiscientos mil euros, y ahora, retirada de patrulleros y entrada en lista de morosos.”