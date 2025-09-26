La edil de Ordenación Urbana, Danuxia Enciso, se reúne con los empresarios de El Puerto

Siguiendo la línea de actuación en materia de actividades que está realizando la Asociación de Empresarios de El Puerto, en esta ocasión se ha organizado en las instalaciones del CEEI una con relación al Urbanismo y las distintas actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno municipal.

Para ello, unida a un grupo de empresarios, la edil de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, explicó distintas cuestiones de actualidad que son de gran interés para el sector empresarial y económico, como el nuevo Plan General de Ordenación, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), así como los cambios que se están realizando en el organigrama municipal con relación a los nuevos cargos y funcionarios municipales debido al nuevo estatus de Gran Ciudad. El acto fue presentado por el presidente de la asociación, Gonzalo Ganaza, que agradeció poder escuchar de primera mano asuntos de relevancia para el tejido empresarial.

La responsable de Urbanismo realizó varios análisis sobre la situación de las distintas peculiaridades urbanísticas de la ciudad; las ARGs con 5.000 viviendas que hay que regularizar, los polígonos industriales y sus problemas particulares, el sector turístico con atractivos como Doña Blanca o el puerto deportivo Puerto Sherry, así como el río y las conexiones entre las dos márgenes, peatonales y rodados, abundando en la necesidad de seguir trabajando en crear el concepto metropolitano, ya que El Puerto es epicentro de la Bahía.

También insistió en la cantidad de burocracia de su área, producto tanto de las exigencias de la Unión Europea como de las distintas administraciones a nivel nacional, con cambios constantes de normativas que no ayudan a tener más celeridad en la resolución de problemas al ciudadano.

Finalmente hubo un turno de preguntas entre los asistentes, donde también se pudieron debatir las cuestiones planteadas.